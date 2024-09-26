特企／金高傳說再起「海洋源酒」復甦古老海島靈魂　再現失傳風味

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金高 58 白金龍「源酒系列」三部曲一推出就造成市場轟動搶購潮，系列開端作「58 白金龍經典源酒（俗稱「白源酒」）」上市三年以來，更成為市場上備受推崇的經典之作！今年黑松公司再度攜手金門酒廠，展開溯源之旅，推出全新的白金龍「源酒傳說」系列。此系列首作「白金龍上市 62 週年經典傳說版－經典白源 No.2 海洋源酒」（以下稱「海洋源酒」）追尋消失的金酒初代酒廠、白金龍製酒起源地「九龍江酒廠」的海洋氣息，讓遺失超過 70 載的秘傳風味再現。白金龍「源酒系列」三部曲以追本溯源為核心，象徵對酒款起源的一路傳承，系列之作上市後均掀起搶購潮。今黑松公司再度攜手金門酒廠打造全新酒款「海洋源酒」，吸引不少酒饕藏家瘋狂敲碗！據傳金門酒廠前身「九龍江酒廠」周圍的近海坑道因臨海潮汐變化，為當地的甕藏源酒賦予了獨特的海潮鹹香風味。金門酒廠以此傳說為靈感，選用海洋氣息做為酒款基調，為「海洋源酒」特釀出奢華鹽之花風味，將白金龍始終如一、卓越非凡的製酒工藝體現得淋漓盡致。「海洋源酒」精選近海坑道源甕源酒調和，開瓶後漿果釀香撲鼻而來，清新的海潮香氣緊隨其後，讓陳酒層次更加飽滿豐富、酯香醇厚。入口初嘗甜香酸香融合頂級鹽之花風味，濃醇豐腴擴散於唇舌；後段漸漸出現酒釀般的討喜甘甜，壯闊、厚實、清甜、鮮鹹的品飲感受層層堆疊；入喉後源酒系列迷人的老窖陳香及輕柔海味在喉頭交替浮現，甘甜怡人的尾韻直接擄獲酒饕味蕾，輕盈易飲的口感更是命中女性品飲喜好。「海洋源酒」瓶身泛著金屬光澤的白底金裂釉亮面噴瓷，搭配標誌性的雙金龍古銅浮凸手感燙印，展現遺失酒廠傳說再起、破框而出的震撼魄力，瓶身背面精緻的九龍江酒廠圖，吸引金高迷收藏！「海洋源酒」不但引爆超高詢問度，收藏家看好限量珍稀酒款奇貨可居，絕對是蒐集成套「源酒系列」必收之搶手酒款！「海洋源酒」 9 月 26 日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，每瓶 600 ml，建議售價 1,000 元（實際庫存及價格依各通路為準）。源酒系列傳說起源，絕對能滿足金高迷的收藏慾！