特企／這行為竟是行動ru警訊！安怡邀你儲值行動力 產品限時優惠

倒數3個月，台灣即將邁入超高齡社會。你，儲值好未來人生的「行動力」了嗎？研究指出，隨台灣步入超高齡社會，高年級勞動參與率也持續攀升，中壯族群如果不提前儲值行動力，恐大大拖累職場表現與生活品質。
45歲以上民眾，如出現「過馬路常常來不及」、「逛街出遊時常需要坐下休息」、「搭捷運沒握扶手會站不穩」、「穿鞋需要扶東西或坐著」、「使用蹲式廁所站起來要費力」等日常生活困擾，可能就是肌肉與骨骼正在流失的「行動力警訊」！
安怡營養科學連續15年攜手中華民國骨質疏鬆症學會，推出居家「行動力檢測三招」，讓民眾在家就能檢視行動力。配合即將到來的世界骨鬆日，更推出多項產品限時優惠，邀請民眾透過每天兩份奶攝取足夠蛋白質、鈣、維生素Ｄ，落實「聰明吃」、「健康動」兩大儲值行動力原則。
即刻開始儲值你的行動力! 即日起，於全台全聯、家樂福、大潤發、愛買等各大通路購買安怡產品，皆可享有限時優惠。此外，加入安怡LINE官方帳號成為好友，除了可以立即體驗「行動力檢測三招」，亦可免費申請產品試飲。進入活動頁面完成指定任務，還可抽LINE POINTS，高達4000個中獎名額，等你來挑戰。
中壯族當心！45歲起，這些「日常生活困擾」恐是身體發出的「行動力警訊」
骨骼與肌肉皆為組成行動力的關鍵，骨質量在30歲達顛峰後就會逐年流失；肌肉量則是40歲開始下滑。由於兩者都屬「無感」退化，一般大眾很容易處於行動力衰退狀態卻不自覺。45歲以上民眾如發生以下「日常生活困擾」，可能都是身體發出的骨骼與肌肉衰退警訊：
行動力警訊１「過馬路常常來不及」
行動力警訊2「逛街出遊時常需要坐下休息」
行動力警訊3「搭捷運沒握扶手會站不穩」
行動力警訊4「穿鞋需要扶東西或坐著」
行動力警訊5「使用蹲式廁所站起來要費力」
中華民國骨質疏鬆症學會攜手安怡營養科學 推「聰明吃、健康動」兩大行動力儲值原則
與全台中壯年民眾一起面對超高齡社會的行動力挑戰，中華民國骨質疏鬆症學會攜手安怡營養科學，共同推出「兩大儲值行動力原則」，呼籲民眾從日常生活做到聰明吃、健康動，維持良好行動力。
儲值行動力原則１「聰明吃」：每天攝取足夠的蛋白質、鈣質與維生素Ｄ，來維持肌肉與骨骼健康。生活忙碌的上班族也可以選擇經濟實惠的成人高鈣奶粉，一杯就含有三大營養素，現在也有能常溫水沖泡的奶粉，提升便利性同時維持骨骼健康。
儲值行動力原則2「健康動」：除了有氧運動外，也要進行適當肌力訓練。在家就能利用水瓶進行手臂抬舉增加上肢肌力、或是彈力帶輔助抬腿強化下肢肌群。身體的平衡感也相當重要，如未來不慎失足身體也較能快速反應、以降低身體傷害，日常可以透過太極拳、深蹲來加以訓練。
即刻開始儲值行動力 購買安怡產品享限時優惠，再抽LINE POINTS，高達4000位中獎名額等你來挑戰！
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此外，加入安怡LINE官方帳號成為好友，除了可以立即體驗「行動力檢測三招」，亦可免費申請產品試飲：https://maac.io/2NmBL。進入活動頁面完成指定任務，還可抽LINE POINTS，高達4000個中獎名額，等你來挑戰。
<註>
1. 安怡官方LINE帳號LINE POINTS抽獎活動，詳情請見官方帳號活動辦法。
2. 各通路活動訊息請依店內公告為準。
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儲值行動力原則2「健康動」：除了有氧運動外，也要進行適當肌力訓練。在家就能利用水瓶進行手臂抬舉增加上肢肌力、或是彈力帶輔助抬腿強化下肢肌群。身體的平衡感也相當重要，如未來不慎失足身體也較能快速反應、以降低身體傷害，日常可以透過太極拳、深蹲來加以訓練。
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