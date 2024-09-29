他頭暈、口齒不清！疑染「新型隱球菌」　錯當感冒延誤治療恐要命

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▲隱球菌常存在於鴿子等鳥類糞便中，民眾在清潔處理鴿糞時應格外留意。（示意圖／取自Pixabay）

一名年約70歲男性斷斷續續有頭痛、頭暈現象，雖曾就診，症狀一度改善，但一陣子疼痛加劇，而且出現複視、口齒不清，後來甚至在家中暈倒，家人擔心是中風，趕緊送醫，沒想到詳細檢查後，發現是「新型隱球菌」感染引起腦膜炎，經使用抗黴菌藥物等治療，意識才恢復過來，目前雖已出院，仍持續用藥、追蹤。收治病例的台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀說，腦炎、腦膜炎病人可能會有頭痛、頸部僵硬、發燒、意識改變等現象，但某些患者不會出現前述特徵，例如這名個案，，雖曾至神經內科就醫，服用止痛藥後，症狀雖緩解但沒斷根。陳珮昀表示，此個案日前頭痛突然加劇，而且雙眼出現一陣陣複視，同時說話口齒不清，隨後在家2度發生意識不清、全身無力，從椅子上滑下，家人送至該院急診後，初步懷疑是中風，於是安排住院，但隨後於腰椎穿刺發現腦壓非常高， 腦脊髓液墨染法呈現陽性，並於腦脊髓液和血液的黴菌培養長出新型隱球菌，證實為隱球菌感染，立即給予抗黴菌藥物，並置放暫時性的腰椎引流管降低腦壓，病人意識才逐漸恢復清醒。經數周治療後，該患者的頭痛、頭暈、複視與體力逐漸改善，出院後仍需持續口服抗黴菌藥物，預計服用至少半年，並須定時到神經內科門診追蹤。陳珮昀指出，，主要感染途徑為經由呼吸道吸入帶有菌體的塵埃，或經由皮膚傷口接觸或食入病原體，再透過血液感染其他器官；隱球菌腦膜炎起初症狀並不典型，針對預防，陳珮昀說，最重要是保持衛生，以及被鳥糞污染的土壤、植物，或腐爛的有機物、食物等。陳珮昀也提醒，頭痛、頭暈是常見症狀，但若反覆發生或持續未癒，甚至出現複視、肢體無力等異常，一定要立刻就醫，並告知過去病史及職業、接觸、旅遊、群聚史等，醫師才能及早對症下藥。