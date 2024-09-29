昇恆昌助跨海圓夢！捐助百名「先天性成骨不全症病友」搭機訪澎湖

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▲昇恆昌免稅商店相關企業澎坊免稅商店出動員工至蒔裡沙灘當志工，協助搬運病友輪椅完成看海行程。（圖／昇恆昌免稅商店）

為慶祝先天性成骨不全症關懷協會成立25周年，協會於9月29日至10月1日，在昇恆昌免稅商店捐助下率領百名病友、家屬搭機前往澎湖，實現他們人生中第一次搭飛機出遊的夢想，讓病友們感受澎湖的美景，享受難得經歷。過去稱為「玻璃娃娃」的先天性成骨不全症是一種罕見疾病，每二萬至三萬人中約有一例，患者智力正常，病情輕者可能只有輕微骨質疏鬆，重者則從小到大每年都要經歷數十次受傷、骨折，甚至胎兒在子宮內也可能骨折，由於骨骼易變形導致肌肉和脊椎側彎，人生都走得異常艱辛。協會理事長莊敬強表示，協會每年都會舉辦年度旅遊活動，多年來一直希望能帶領病友和家屬們離開本島，進行跨海旅遊。隨著澎湖推出低底盤公車服務，並有具規模且新穎的澎澄飯店提供支持，這個願望終於得以實現。此次旅遊是52位病友及55位家屬首次搭乘飛機前往離島，籌備過程歷時一年，期間克服了交通和住宿的諸多困難。特別感謝昇恆昌免稅商店的捐助及志工，與澎澄飯店的攜手合作，為旅客提供了舒適、安全且完善的無障礙住宿環境，包括動線設計、電梯、無障礙洗浴間等設施，讓病友能夠安心旅遊。旅程首日，協會還舉行了「病友獎助學金頒獎典禮」，並頒發感謝狀給澎澄飯店副總經理楊智超，感謝昇恆昌免稅商店及澎澄飯店的鼎力支持。楊智超表示，罹患成骨不全症的病友因身體狀況，生活中面臨諸多挑戰，此次飯店提供完善的無障礙設施，期望藉由這次活動，讓病友們感受到社會的關懷與支持，並給予家屬們放鬆與喘息的機會，繼續勇敢面對生活中的每個挑戰。擔任生命教育講師的33歲病友張祈茗，一出生就被診斷右大腿骨折，是先天性成骨不全症的極重度患者，不常出門的他透過電視上看到的景色相當嚮往澎湖的美，很開心能和病友完成夢想到澎湖吹海風；從事街頭藝人的23歲病友高晉豪，從小到大歷經30多次大小手術與復健，也表達對此次旅行的興奮，相當期待能在澎湖體驗游泳樂趣。此次澎湖三天兩夜之旅，昇恆昌免稅商店除了贊助病友及家屬入住澎澄飯店，也出動志工協助病友出行，不僅出錢也出力，昇恆昌免稅商店公共事務室經理曹惠鈞表示，公益是昇恆昌免稅商店的重要核心理念，為實踐「Duty4Taiwan」去年更推動「1% ESG計劃」，投入1%時間、1%經營、創造1%影響力，將秉持「利他」精神，持續提供支持與協助給需要幫助的人。