神力女超人許淑華施政滿意度狂勝六都！7大亮點　提升南投競爭力

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2024年《遠見》公布的施政滿意度調查中，神力女超人、南投縣長許淑華的滿意度高達74.3%，狂勝六都市長，而施政分數為72.7分，更是不含回任的新任首長中的第一名。遠見所公佈的各項調查，一直是全台22縣市列為施政參考的指標。許淑華上任第一年就被評為最佳新人獎，今年持續闖關，由4星晉升為4.5星。施政分數72.7分，為新任首長（不含回任）的第一名，而她的負評也由12.6％降為10.6％，降幅為本島13縣市次高。而許淑華的滿意度74.3％，不但較去年大增10.1個百分點，增幅為本島13縣市第二名，滿意度更贏過包括高雄市長陳其邁在內的六都市長。《遠見》近日又發布「縣市總體暨永續競爭力調查」，涵蓋116項細項評鑑，更將項目分成「永續環境」、「永續社會」、「永續治理」三面向，以利各城市推動地方永續發展。南投縣在總榜中獲得一般縣市組第3名、全台第9名，相較於2020年，大幅飆升9個名次。其中，南投最令各界驚豔的是社會福利面向上的進步轉型，讓南投摘下「社會福利」全台冠軍的光環，進而坐擁「幸福首善之城」的稱號。許淑華執政下的南投縣在各項評比上屢屢常勝六都，地方人士曝7大亮點政策，就不難發現，許淑華推動各項政策多管齊下、多元展開，不但提升縣民生活品質，也讓南投展現出強勁的競爭力與吸引力。7大亮點政策包括，一，教育部頒發的全國首座「學習型城市認證」，南投終身教育環境全面升級扎根社區；二，南投生生用平板、班班有大屏！績優數位學習推動辦公室評比特優；三，南投領先全台設XR數位共學中心，智慧科技校園創未來人才競爭力；四，南投運動城市獲7次全國特優！地方特色賽事佐健康風氣促觀光熱潮；五，南投補助弱勢幼童免費接種腸病毒疫苗，社會福利政策成宜居典範；六，執行全國最嚴格柴油車管制，日月潭空氣品質、生態維護成效顯著；七，亞洲第三座合歡山暗空公園榮摘世界設計金獎。