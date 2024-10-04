台灣萊雅於9月25日舉辦「萊雅公民日」(Citizen Day)，今年與中華基督教救助協會「1919陪讀計畫」及「1919食物銀行」合作，透過陪伴弱勢家庭孩子以及食物箱、食米打包，向弱勢家庭傳達關懷。同時，台灣萊雅與錫瑠環境綠化基金會自2023年推動「台灣萊雅象山公園生態專案」(My BEST Garden)，員工們再度前往象山公園，進行生態多樣性調查，維護公園原生植物及田園教育基地環境，守護台北市生物多樣性。今年共有350位員工參與公民日活動，以實際行動為台灣社會與環境帶來正面影響力。
台灣萊雅與「1919陪讀計畫」及「1919食物銀行」合作，以行動關懷陪讀班學童及弱勢家庭
台灣萊雅與「1919陪讀計畫」合作，陪伴弱勢家庭的孩子，創造不同的生活體驗留下快樂回憶。超過200位萊雅員工帶著143位來自新北、桃園、基隆陪讀班的弱勢孩子們一起到台北兒童新樂園，除了盡情遊玩園內遊樂設施，小朋友更可在XR體驗區戴上VR頭盔，感受科技帶來的虛實整合體驗。台灣萊雅員工更額外準備了多個遊戲關卡、防曬衛教資訊，讓小朋友挑戰投球、益智遊戲，認識如何正確使用防曬品保護皮膚健康，透過寓教於樂的遊戲與資訊分享，希望為小朋友創造豐富的課外體驗，並透過與人互動感受到社會的關懷。
同時，萊雅員工亦前往「1919食物銀行」倉庫，為提供給弱勢急難家庭的食米糧及食物箱進行分裝作業，共計分裝超過4,245公斤的白米，捐贈並包裝850個食物箱，並在食物箱中放入旗下品牌的防曬產品，幫助弱勢急難家庭減輕餐食的生活負擔也照顧肌膚健康。
台灣萊雅持續「台灣萊雅象山公園生態專案」長期計畫，實際行動守護台北市公園生物多樣性
根據台灣萊雅與荒野保護協會共同調查完成的「台北市公園生態綠皮書」，發現信義區公園的生態化程度在台北市各區中敬陪末座。以提升信義區生物多樣性為目標，台灣萊雅與錫瑠環境綠化基金會共同推動「台灣萊雅象山公園生態專案」(My BEST Garden)，種下18種原生植物，並進行長期維護，延續企業承諾，萊雅員工在公民日前往象山公園，與台灣蝴蝶保育學會一同進行生態調查，並進行原生植物花園、田園教育基地的環境維護，透過持續的行動，幫助改善環境的生物多樣性！
自2010起，萊雅集團於全球舉行「萊雅公民日」(Citizen Day)，邀請員工擔任一日企業志工，透過參與公益活動回饋社會及環境，已連續進行15年。台灣萊雅總裁師逸樺（Eva Leihener-Stefan）表示：「期望透過每位萊雅人身體力行的參與，凝聚同仁對企業價值使命的認同感，並實踐對社會及環境永續的承諾，帶來正面影響力！」。
萊雅集團簡介
115年來，引領美妝產業的萊雅集團致力於一個目標：滿足全球消費者對美的渴望。我們的使命是創造美力，感動世界。我們對美的定義是多元共融、符合道德、包容並蓄並致力於對社會及環境的永續承諾。透過我們37個多元的國際美妝品牌，以及「萊雅迎向未來」永續計畫的積極承諾，我們為全世界的每個人提供在品質、功效、安全性等方面的最佳產品，並支持每個人多樣的美。
由集團90,000名敬業的員工，平衡的區域發展和遍及各銷售通路（包括：電子商務、大眾消費市場、百貨公司、藥局與藥妝店、美髮沙龍、品牌零售店以及旅遊免稅零售點）的銷售，萊雅集團2023年的銷售額達411.8億歐元，萊雅在全球11個國家設有20個研究中心，以及由4,000名科學家與6,400名數位專家組成的創新研究團隊，萊雅致力於開創美妝領域的未來並成為美妝科技的發展動力。
有關更多的資訊，請瀏覽官方網站。
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台灣萊雅與「1919陪讀計畫」合作，陪伴弱勢家庭的孩子，創造不同的生活體驗留下快樂回憶。超過200位萊雅員工帶著143位來自新北、桃園、基隆陪讀班的弱勢孩子們一起到台北兒童新樂園，除了盡情遊玩園內遊樂設施，小朋友更可在XR體驗區戴上VR頭盔，感受科技帶來的虛實整合體驗。台灣萊雅員工更額外準備了多個遊戲關卡、防曬衛教資訊，讓小朋友挑戰投球、益智遊戲，認識如何正確使用防曬品保護皮膚健康，透過寓教於樂的遊戲與資訊分享，希望為小朋友創造豐富的課外體驗，並透過與人互動感受到社會的關懷。
同時，萊雅員工亦前往「1919食物銀行」倉庫，為提供給弱勢急難家庭的食米糧及食物箱進行分裝作業，共計分裝超過4,245公斤的白米，捐贈並包裝850個食物箱，並在食物箱中放入旗下品牌的防曬產品，幫助弱勢急難家庭減輕餐食的生活負擔也照顧肌膚健康。
台灣萊雅持續「台灣萊雅象山公園生態專案」長期計畫，實際行動守護台北市公園生物多樣性
根據台灣萊雅與荒野保護協會共同調查完成的「台北市公園生態綠皮書」，發現信義區公園的生態化程度在台北市各區中敬陪末座。以提升信義區生物多樣性為目標，台灣萊雅與錫瑠環境綠化基金會共同推動「台灣萊雅象山公園生態專案」(My BEST Garden)，種下18種原生植物，並進行長期維護，延續企業承諾，萊雅員工在公民日前往象山公園，與台灣蝴蝶保育學會一同進行生態調查，並進行原生植物花園、田園教育基地的環境維護，透過持續的行動，幫助改善環境的生物多樣性！
自2010起，萊雅集團於全球舉行「萊雅公民日」(Citizen Day)，邀請員工擔任一日企業志工，透過參與公益活動回饋社會及環境，已連續進行15年。台灣萊雅總裁師逸樺（Eva Leihener-Stefan）表示：「期望透過每位萊雅人身體力行的參與，凝聚同仁對企業價值使命的認同感，並實踐對社會及環境永續的承諾，帶來正面影響力！」。
萊雅集團簡介
115年來，引領美妝產業的萊雅集團致力於一個目標：滿足全球消費者對美的渴望。我們的使命是創造美力，感動世界。我們對美的定義是多元共融、符合道德、包容並蓄並致力於對社會及環境的永續承諾。透過我們37個多元的國際美妝品牌，以及「萊雅迎向未來」永續計畫的積極承諾，我們為全世界的每個人提供在品質、功效、安全性等方面的最佳產品，並支持每個人多樣的美。
由集團90,000名敬業的員工，平衡的區域發展和遍及各銷售通路（包括：電子商務、大眾消費市場、百貨公司、藥局與藥妝店、美髮沙龍、品牌零售店以及旅遊免稅零售點）的銷售，萊雅集團2023年的銷售額達411.8億歐元，萊雅在全球11個國家設有20個研究中心，以及由4,000名科學家與6,400名數位專家組成的創新研究團隊，萊雅致力於開創美妝領域的未來並成為美妝科技的發展動力。
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