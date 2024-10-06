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▲大豆、雞胸肉、魚類 、牛肉、蝦子、豬肉等都是富含蛋白質的食物 。（圖／王朝大酒店提供）

不少女性進入更年期後，都會面臨體重控制不易的問題，一名年約50歲的公關公司主管更為此苦惱不已，自認日常飲食已甚為節制，而且完全不吃消夜，但最近一年仍胖了14公斤，雖曾就醫，並加強運動，仍未改善，直到採取「更年期211餐盤」進食法，在6個月瘦身近20公斤，也得以重拾自信。收治病例的初日診所副院長鄧雯心表示，當時這名患者抽血檢驗，確認多種荷爾蒙功能混亂，並透過檢測，分析個案維生素、礦物質攝取不足，油脂比例也不均衡，因此以更年期211餐盤為基礎，偕同營養師給予個人化的飲食建議，透過精準介入特定的維生素與礦物質以穩定荷爾蒙，並提升代謝，結果成功使病人在半年減重約20公斤。針對更年期211餐盤，鄧雯心分享5大重點：相較於一般以原型食物為主的211餐盤，更年期女性可適度增加蛋白質攝取量，每日分量約莫3到4個手掌大小。研究顯示，每日增加10克水溶性纖維，內臟囤積脂肪速度將下降3.7%，推薦食物則有富含黏蛋白、有助降低膽固醇的皇宮菜、秋葵、木耳，以及含碘的海帶，與蛋白質充足的菇類。精緻澱粉與糖會過度引發胰島素刺激，而愈容易消化的食物如沖泡飲、稀飯等，則會加速胰島素上升速。Omega-3可抗發炎、保護心血管與大腦，而除了魚類之外，奇亞籽也富含植物性好油，同時富含纖維，適合加入日常飲食。過多咖啡因會刺激腎上腺素持續分泌，形成慢性壓力，進而導致血糖升高，建議更年期女性每日咖啡因總攝取量不宜超過300毫克。鄧雯心補充，市售許多更年期保健品有助改善更年期症狀，但對於減重而言，重新檢視飲食、作息、壓力等面向，吃對的食物，並增加肌力運動，進而提升代謝，對抗更年期肥胖的效果會更好。