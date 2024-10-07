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市中心的便利與精采是高雄這片土地上難以捨棄的重要生活必需品，而遠雄更看見人們對於優質居所環境的渴望。高雄科工館特區新案「遠雄峰蘊」在1598坪朗闊大基地打造凌空27層的天空森林，承襲把自然帶進居住環境的自然系建築理念，從一樓回家的動線、到二樓漂浮花園，以及各樓層的住家空間，將觸手可及的綠意，種回城市最精華地段，更以市中心的地標高度，開創一幅又一幅能俯覽南高雄繁華星燈與綠意滿載的美麗窗景，蘊育位居市心卻如同身處郊外的放鬆與舒心，一份超植感美好新生活提案，獻給每一顆渴望親近自然的心，在市心遇見自然、愛上自然。根據瑞士研究報告，高密建築密度的城市環境，容易在距離地面30~40公尺的高度形成大量懸浮灰塵的「浮塵層」，環境學上叫也稱為「揚灰層」，成為危害人體呼吸道的危險因子，因此10層樓以上會是更健康的居住選擇。高雄科工館特區27樓高的地標案「遠雄峰蘊」，採垂直綠化設計，中高樓層打造天際森林景觀席，為城市注入綠意生態的同時，也讓住戶感受到被3D立體的自然系建築守護著身心的健康與舒適。「遠雄峰蘊」近期中高樓層成交單價行情約在45-49萬元間，主力為3房產品，坪數分別有33、36~37坪與邊間41-44坪，都規劃有大面寬開闊視野的客餐空間，前陽台的設計為居家生活帶來舒適和煦的日照，41-43坪邊間戶還規劃有主臥專屬的私享陽台空間，可依喜好營造多元生活情境，在家就能擁有置身飯店般的愜意度假感。3房產品不含車位總價在1800~2200萬元間，市中心4字頭，cp值超越橋頭、楠梓、岡山等房價提前反映科技業設廠利多的蛋白區。從消費者角度思考，在營建成本飛漲的趨勢下，民眾購屋更傾向挑選具口碑與實力的的上市建商，避免擔心倒閉、爛尾或加價才能交屋的風險。遠雄是國內首家一條龍整合土地開發、建築規劃、土木營建、企劃銷售、驗收交屋、售後到仲介租售等服務的大型建商，提供超越一般建商的5年防水（固定建材及設備）及地壁磚保固、25年結構保固，預售案已購客戶更能透過「遠雄社區雲APP」，線上查看工程進度、繳款記錄、住宅圖面索取，隨時掌握建案資訊，成為高雄房市買得放心、住得安心的購屋首選品牌。【遠雄峰蘊】高雄科工特區 37-43坪預約專線：07-3893999接待中心：高雄市三民區九如一路550號