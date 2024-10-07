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▲聯合利華響應彩虹驕傲月滿六周年，持續推出「為愛站出來Stand By U」彩虹品牌月活動。（圖／聯合利華提供）

▲聯合利華與momo購物網再度攜手，推出5款限量彩虹體驗組，10月7日至10月13日加碼滿999元享9折優惠，滿1499元再享10%mo幣回饋。（圖／聯合利華提供）

▲台灣性別平等教育協會表示性別暴力型態不僅複雜且更趨頻繁，凸顯數位性別暴力防治的迫切性。（圖／聯合利華提供）

2024年是台灣推動「性別平等政策」滿20周年的里程碑，然而根據衛福部今年首次公布的「我國數位／網路性別暴力狀況調查報告」指出，全台18至74歲的民眾中曾在網路上遭遇網路性別暴力竟高達6成。聯合利華再度動員旗下品牌與通路夥伴發起「為愛站出來 Stand By U」彩虹品牌月活動，即日起至10月30日在指定通路購買聯合利華旗下品牌任一商品，每筆消費將提撥5元捐款給予性平協會，為社會營造更共融且友善的空間。近日台灣首位變裝皇后冠軍的誕生以及奧運性別爭議等事件，不僅引發社會各界對性別平權的關注，在網路世界中更充斥缺乏基本尊重與理解、不友善且充滿偏見的暴力言論，助長了對性別議題的誤解。聯合利華為喚起社會大眾對於網路性別暴力的重視，今年特別以「網路零暴力，性平無所懼」為倡議主軸，進一步擴大數位性別暴力的防治合作。即日起至10月30日期間，在屈臣氏、momo購物網購買聯合利華旗下品牌任一商品，每筆消費將提撥5元捐款給予性平協會。此外，聯合利華第4度與屈臣氏合作，即日起至10月30日，屈臣氏會員購買聯合利華旗下品牌商品，單筆消費滿388元可參加抽獎，包括台北國泰萬怡酒店住宿券及聯合利華保養組等總價值近60萬元的獎品；全品牌消費滿688元再現折50元；指定品牌滿388元現折20元。此外，屈臣氏通化門市更有性別平權彩虹牆，只要打卡拍照並加上指定Hashtag上傳，就可免費兌換凡士林完美十效透亮修護潤膚露400mL，每人限兌換一次，送完為止。聯合利華與momo購物網延續去年「彩虹聯名保養禮盒」再度攜手，結合多元性別意義，推出五款限量彩虹體驗組，10月7日至10月13日加碼滿999元享9折優惠，滿1499元再享10%mo幣回饋（上限150元，限300名）。另有機會抽中Apple Watch Pride運動版或台北國泰萬怡酒店豪華客房住宿券。台北國泰萬怡酒店自2023年起成為全台首間獲「台灣同志職場友善企業」認證的飯店，今年首度與聯合利華合作響應彩虹驕傲月，10月中旬起在官網預訂萬怡套房，就能用520元加購聯合利華限量版「Stand By U彩虹禮盒」（價值逾4000元），所有加購收入將全數捐贈台灣性別平等教育協會。性平協會瞭解數位世代的網路使用情況，曾於2021至2022年間訪問了多名國、高中生的網路交友經驗，發現將近一半的受訪者曾在聊天室中遭遇騷擾行為，包括被要求提供私密照片或詢問隱私問題，雖部分學生面對陌生人的騷擾時展現了較高的防範意識，如直接拒絕或封鎖對方，但面對熟識的朋友時，卻往往因信任度較高而陷入兩難。協會分享案例中，一名學生在交友平台上結識陌生人後，因與對方共享帳號密碼，結果遭對方盜用，並冒名向其他朋友索取隱私資訊。甚至有學生在收到陌生人傳送裸照後，進一步被要求回傳私密照，而感到不知所措。另一方面，數位環境的普及卻也助長了性別暴力加劇，匿名性加上來源追溯不易，讓施暴者毫無顧忌地針對性別特徵或隱私進行嘲弄或發表攻擊性言論，而社交媒體的快速傳播也使這些言論迅速擴散，導致受害者承受巨大心理壓力，甚至對網路互動產生恐懼。以上案例在在凸顯青少年在網路世界中面對的情感需求與信任議題相當複雜，性別平等教育更不應僅停留在「正確答案」的教導上，而需進一步透過情境討論與支持系統，幫助學生建立正確的應對心態。