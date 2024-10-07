成就頂級補養聖品，漁嗜嚐「鰻給力」鱸鰻精山中傳奇
在這個愛拚才會贏的時代，有活力有元氣才有競爭力。隨著人類平均壽命延長，退休年齡也跟著往後延，因此，從青壯年到壯世代、銀髮族最關心的議題之一就是活力與行動力，而市場上也吹起元氣旋風，鱸鰻精以其獨特的豐富營養成分異軍突起，成為照顧父母及自己的日常養身聖品。
鱸鰻和鰻魚飯使用的鰻魚不同，年輕人可能因豬哥亮「大尾鱸鰻」電影才聽過，但老一輩的人都知道鱸鰻營養價值特別高，除了有益健康，提升老人家更舒服的生活品質外，尤其在一些特殊的日子更可提供豐富的補養元素，元氣滿點。
山中傳奇：3個男人、3個堅持
因保育法規規定，鱸鰻消失了一段時間，直到民國98年鱸鰻不再列入保育名單，鱸鰻才重出江湖。對市場而言鱸鰻是新興物種，「鱸鰻達人」王冠文也是此時回鄉才開始接觸養殖。從一尾透明的鰻苗養起到成鰻，平均需要5-6年時間，王冠文從養殖到銷售推廣，跑遍全台和全世界，建立一方鱸鰻王國。然而，從鱸鰻到鱸鰻精，這中間又有個曲折的故事，儼然山中傳奇。
王冠文有一位穩定的常客住在深山，有一天他終於忍不住好奇問他山上哪來吃鱸鰻的人?原來他有個古法熬煮鱸鰻的配方深受歡迎，而這個配方是一位老中醫為了調養自己的身體請他用五年鱸鰻當藥引熬煮，口耳相傳、不遠千里來買的大有人在。當時王冠文覺得很神奇又有趣，但還沒有進入保健市場的念頭，直到他岳父因腰酸背痛誤信偏方竟一病不起；岳父過世給了王冠文很大的衝擊，他想到如果岳父吃的是正確的食補，是否就不會發生憾事?於是，他上山和常客討論配方，開始進行品牌規劃。
然而，從養殖市場進入保健市場，從古法人工熬煮到GMP工廠SOP品質管控生產，這一路又走了三年。工廠製作的第一批五萬包鱸鰻精，口味就是和自己熬煮的不一樣，只好全部銷毀。環節錯在哪?為了更加深入了解鱸鰻的營養及萃取方法，王冠文和國內許多相關的學術單位合作研究，在110年時和嘉南藥理大學合作研發鰻魚膠原蛋白萃取及「鰻給力」鱸鰻精萃取方法，獲得了台南市政府SBIR的補助及肯定，更進一步於112年和台東大學合作開發了「鰻go力」關節保養保健食品。
研發過程燒錢又燒腦，但王冠文不改初衷，為了讓有需要的人可以得到良好的補養保健，他不眠不休堅持走這條路。王冠文有3個堅持：
堅持實地前往養殖戶確認每尾鱸鰻餵食狀況，確保鱸鰻健康程度。
堅持採用台灣在地養殖檢驗合格鱸鰻。
堅持多一道淨化程序，確保鱸鰻無腥味無土味。
鱸鰻精專利「甕粹工法」
堅持淨化池這道工序其實提高了成本，而且鱸鰻在淨化池裡幾天不吃東西會變瘦，但王冠文堅持「淨化」以給予消費者最優良的品質，也取得了漁嗜嚐專利「甕粹工法」複方古法再進化。身為漁嗜嚐鱸鰻精創辦人，王冠文說「漁嗜嚐」品牌取名諧音「魚市場」是貼近大眾生活的記憶，而他也練就了鱸鰻的功力，每天一包「鰻給力」讓自己充滿活力，繼續將滿滿的營養送到你手裡。
漁嗜嚐新官網開站慶，推出各項超值優惠，好禮獎不完，期望讓消費者都能享受滿滿的營養補給，快洽官方網站。
在這個愛拚才會贏的時代，有活力有元氣才有競爭力。隨著人類平均壽命延長，退休年齡也跟著往後延，因此，從青壯年到壯世代、銀髮族最關心的議題之一就是活力與行動力，而市場上也吹起元氣旋風，鱸鰻精以其獨特的豐富營養成分異軍突起，成為照顧父母及自己的日常養身聖品。
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山中傳奇：3個男人、3個堅持
因保育法規規定，鱸鰻消失了一段時間，直到民國98年鱸鰻不再列入保育名單，鱸鰻才重出江湖。對市場而言鱸鰻是新興物種，「鱸鰻達人」王冠文也是此時回鄉才開始接觸養殖。從一尾透明的鰻苗養起到成鰻，平均需要5-6年時間，王冠文從養殖到銷售推廣，跑遍全台和全世界，建立一方鱸鰻王國。然而，從鱸鰻到鱸鰻精，這中間又有個曲折的故事，儼然山中傳奇。
王冠文有一位穩定的常客住在深山，有一天他終於忍不住好奇問他山上哪來吃鱸鰻的人?原來他有個古法熬煮鱸鰻的配方深受歡迎，而這個配方是一位老中醫為了調養自己的身體請他用五年鱸鰻當藥引熬煮，口耳相傳、不遠千里來買的大有人在。當時王冠文覺得很神奇又有趣，但還沒有進入保健市場的念頭，直到他岳父因腰酸背痛誤信偏方竟一病不起；岳父過世給了王冠文很大的衝擊，他想到如果岳父吃的是正確的食補，是否就不會發生憾事?於是，他上山和常客討論配方，開始進行品牌規劃。
然而，從養殖市場進入保健市場，從古法人工熬煮到GMP工廠SOP品質管控生產，這一路又走了三年。工廠製作的第一批五萬包鱸鰻精，口味就是和自己熬煮的不一樣，只好全部銷毀。環節錯在哪?為了更加深入了解鱸鰻的營養及萃取方法，王冠文和國內許多相關的學術單位合作研究，在110年時和嘉南藥理大學合作研發鰻魚膠原蛋白萃取及「鰻給力」鱸鰻精萃取方法，獲得了台南市政府SBIR的補助及肯定，更進一步於112年和台東大學合作開發了「鰻go力」關節保養保健食品。
研發過程燒錢又燒腦，但王冠文不改初衷，為了讓有需要的人可以得到良好的補養保健，他不眠不休堅持走這條路。王冠文有3個堅持：
堅持實地前往養殖戶確認每尾鱸鰻餵食狀況，確保鱸鰻健康程度。
堅持採用台灣在地養殖檢驗合格鱸鰻。
堅持多一道淨化程序，確保鱸鰻無腥味無土味。
鱸鰻精專利「甕粹工法」
堅持淨化池這道工序其實提高了成本，而且鱸鰻在淨化池裡幾天不吃東西會變瘦，但王冠文堅持「淨化」以給予消費者最優良的品質，也取得了漁嗜嚐專利「甕粹工法」複方古法再進化。身為漁嗜嚐鱸鰻精創辦人，王冠文說「漁嗜嚐」品牌取名諧音「魚市場」是貼近大眾生活的記憶，而他也練就了鱸鰻的功力，每天一包「鰻給力」讓自己充滿活力，繼續將滿滿的營養送到你手裡。
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