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三軍總醫院10月8日舉行「1.5T高階磁振刀」啟用儀式，盼透過新醫療科技，守護癌症患者健康，象徵國內癌症放射治療邁向新的里程碑。1.5T高階磁振刀，全名為高階磁振造影即時導航放射治療系統，結合高解析度磁振造影技術與強度調控放射治療，能在治療前與治療即時中動態透視腫瘤及軟組織，精準照射腫瘤，最大限度地保護周圍正常組織和器官。安全的提高治療劑量、精準度，降低副作用，為放射治療的夢幻武器，帶來開拓性的變革。三軍總醫院院長洪乙仁表示，三軍總醫院始終秉持著創新與進步的精神，引進具有高磁場的核磁共振導引放射治療設備，不僅是設備的升級，更是三總對於癌症治療承諾的具體體現。洪院長強調，三總致力於提供最優質、全方位的醫療服務，這台設備將幫助我們更精準地攻克多種癌症，同時降低治療副作用，提升病患生活品質，讓癌症醫療邁向新的領域。目前三總已有多位患者接受此精準治療，包括良/惡性腦瘤、早期乳癌、胰臟癌、直腸癌、攝護腺癌、單一轉移性癌症等；其中一名54歲楊小姐，診斷為早期左側乳癌，經手術後確認低轉移風險，後續轉介放射治療，因曾經有心臟病問題，很擔心放射治療造成心臟副作用，也因為工作因素，無法長時間請假。經討論後，採取超短療程部分乳房放射治療(Accelerated Partial Breast Irradiation, APBI)，在10天內完成僅需五次的磁振刀治療，楊小姐在療程中使用PRP乳液預防放射性皮膚炎，整個療程幾乎沒有副作用，因為放射治療完全不經過心臟，也無額外的CT影像導航輻射線，對於心臟零傷害，肺臟的輻射劑量也極少，楊小姐對於治療成果極為滿意，目前門診追蹤無復發跡象。放射腫瘤部主任林群書表示， 1.5T磁振刀是搭載診斷級別的磁振造影技術(MRI)，與傳統相較沒有輻射，能夠在治療前精準影像對位及治療中全程且即時監控腫瘤。特別適用於磁振造影才看得清楚的腫瘤，如肝癌、直腸癌、良/惡性腦瘤、早期乳癌和攝護腺癌等。患者可透過一至五次的短療程精準放療，提高單次放射劑量，並且結合最新的AI技術，每天根據磁振造影中的腫瘤大小來重新設定最佳的放射治療劑量和即時調整照射範圍。可以保護周圍的正常器官，降低副作用，縮短病患來院奔波的次數。林部主任進一步補充，本月底機器再度升級後，預計新增治療會隨著呼吸移動的癌症，如肺癌、肝癌、腎癌等，即時磁振造影監控搭配呼吸閘控放射治療技術，精確檢視腫瘤位置，靈活調整治療策略，使放射線精確照射於腫瘤上，可大幅減少過往因放射治療所造成的副作用，將為更多種癌症提供更優質的新治療模式。三軍總醫院為醫學中心級的教學醫院，不斷引進尖端醫療技術，守護軍人與國人的健康，透過引進高階磁振刀在癌症治療領域樹立新的標竿。量身訂製每次治療計畫，個人化精準癌症醫療的同時，也注重減少副作用，重視患者的身心靈照顧，提供全方位的支持與照顧，提升病患生活品質，造福更多癌症患者。