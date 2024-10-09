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▲莒光鄉將於12月1日推出大家期待的冬季消費券活動。（圖／莒光鄉公所提供）

2024莒光海洋觀光年活動開跑以來，一系列活動深受民眾歡迎。尤以「最美方塊海」攝影比賽正如火如荼進行中，訂10月25日截止收件，歡迎攝影愛好者踴躍參加，總獎金逾6萬元等你拿。「最美方塊海」攝影比賽採徵件方式，目前正進入截止收件倒數計時，有意參賽的攝影愛好者手腳要快。莒光鄉鄉長陳樂禮表示，「最美方塊海」攝影比賽年年參賽踴躍，今年更祭出高逾6萬元總獎金，金獎可獨得2萬元外，更增設最佳人氣獎數名，獎項多多，希望吸引更多人以莒光獨有的方塊海為主題，透過鏡頭捕捉自然之美，把榮譽跟高額獎金帶回家！鄉長陳樂禮表示，為迎接冬季旅遊，莒光鄉將於12月1日推出大家期待的冬季消費券活動。該活動專為非設籍連江縣的遊客設計，只需持當天南竿開往東莒或西莒的船票票根以及身份證，便可在指定時間與地點，換取面額500元的消費券。消費券可在莒光鄉的特約商店等同現金使用，範圍涵蓋各種商店和服務，讓旅客在旅途中能夠輕鬆消費。數量有限，換完即止。今年夏天，莒光鄉以海上遊覽活動拉開序幕，帶領遊客從不同的視角欣賞壯麗的島嶼風光。隨著秋季到來，東、西莒島上推動的打卡活動，讓旅客深入各大景點外，並換取精美伴手禮，贏得好評連連。而即將到來的冬季消費券活動，更是為旅客帶來最實在的優惠回饋。陳樂禮鄉長表示，四季不同，活動各異，莒光鄉在每一個季節都為遊客準備了豐富的驚喜與體驗，無論是自然景觀的探索，還是地方文化的深度體驗，都能讓人流連忘返。歡迎全國民眾持續關注莒光鄉的旅遊活動安排，無論何時造訪，莒光都將以其獨特的魅力，為每一位旅客帶來難忘的旅遊體驗！