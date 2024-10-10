黑暗勢力降臨聖休亞瑞！暴雪娛樂旗下深受廣大讚譽、定義動作角色扮演類遊戲《暗黑破壞神 IV》10/8 於全球同步推出首部資料片《憎恨之軀》，為故事揭開下一個全新地獄篇章！在同步上線的第六賽季「憎恨崛起賽季」中，墨菲斯托的憎恨竟讓恐怖傳說中的巨大地獄使者化為現實，背上載著血眼傳送門的「異界行者」正為聖休亞瑞帶來恐怖威脅。
墨菲斯托的憎恨無遠弗屆，邪惡的靈魂石更降臨台北市，即日起至10月13日星期日，趕快號召戰友前往台北101信義廣場或線上加入挑戰。完成擊殺指定任務的玩家即可獲得開啟寶箱的機會，有機會獲得《暗黑破壞神IV》遊戲內物品及PC Game Pass 1 個月會員資格。至台北101信義廣場現場參與的玩家，依指示完成分享「個人擊殺成就圖」至個人社群網站，並由現場工作人員檢核，還可額外獲得抽獎機會，最大獎《憎恨之軀》Gogoro魂靈師主題車款等你拿！此外，於活動期間內，單一帳號累積擊殺次數（線上及線下合併計算）之前100 名玩家，還可參與「天梯榜抽獎」，有機會《憎恨之軀》終極版、Xbox Series X 遊戲主機和Xbox 無線控制器！欲知更多活動詳情，請參閱官方活動辦法。
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