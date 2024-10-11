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隨著科技迅猛發展，數位金融和加密資產正在引領全球投資的變革浪潮！作為國際金融界的年度盛事-2024 WIW世界投資者週聯合論壇於10月7日至9日在台北政大公企中心隆重舉行，在10月8日上午的開幕典禮，更特邀金管會副主委陳彥良親臨現場致詞，並與主辦的九家金融機關首長或代表共同預祝論壇圓滿成功。隨著全球對加密資產的熱情不斷升溫，各國正紛紛角逐在加密貨幣和數位金融領域的領先地位！本次論壇以科技及數位金融、加密資產與永續金融為核心主題，聚焦去中心化金融（DeFi）的發展，剖析其如何徹底顛覆傳統金融格局，為投資者帶來更加透明和民主化的投資環境。此外，AI技術正深刻影響全球金融市場，論壇將通過實際案例，展示AI如何為投資決策提供強有力的支持，助力投資者應對不確定的市場環境。永續金融與ESG議題同樣成為焦點，論壇將深入探討如何將資金有效導向綠色產業，推動永續發展，並分析影響力投資的崛起與未來潛力。企業在面對環境挑戰時的永續轉型策略也將是討論的重點之一。「2024世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會，攜手中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所以及台灣集中保管結算所等10大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦。論壇聚集了來自產業界與學術界的頂尖專家，分享最前沿的洞見與經驗。這場匯聚數千金融精英的盛會，為所有參與者提供了寶貴的交流與學習平台，推動了全球金融發展與永續投資的進一步創新。為期三天的精彩論壇活動吸引近兩千人報名，並將於10月9日圓滿落幕。與會者從數位金融全球發展、加密資產趨勢、以及ESG與永續金融的互動效應等多個角度，深入探討了金融業的未來方向。論壇議題涵蓋了AI應用於投資與風險管理、退休金市場的數位化創新，以及亞太地區的資產管理趨勢，讓參與者對未來投資機會與風險管理策略有了更深入的了解。