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▲1996年，已故前總統李登輝訪美，曾爆發台海危機，造成房價劇跌，但此後多次中共軍演，都未對房市造成影響。（圖／翻攝自李登輝臉書專頁）

▲不具名學者指出，如果中共真打下台灣，戰後將迎來兩波漲幅，不過還是希望不要有戰爭就是了。（示意圖／取自pixabay）

總統賴清德於國慶日（10月10日）發表兩國互不隸屬言論後，中共今（14）日發動圍台軍演，不少人在問，這一次堅挺不拔的房價，是不是該跌了？專家則指出，在1996年台海危機時，確實有引起台灣經濟震盪，房價也出現下跌，但如今恐怕影響不大。1996年爆發台海危機，又稱台灣海峽飛彈危機，當時已故前總統李登輝造訪美國，引發中國大陸不滿，在李登輝連任總統時，試圖以軍演威懾台灣，向台灣外海發射飛彈，美國緊急調動兩架航母對峙，台海一時戰雲密布，除了台股大跌外，當時不少有錢人也亟欲拋售房屋，房價也出現明顯下跌。財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，台灣人當然會擔心戰爭，也擔心擦槍走火，但台海危機後，事實證明中國對台軍演擦槍走火機率極低，台灣人逐漸對這樣的話題出現麻痺，後來的民進黨陳水扁、蔡英文當選總統，上任時都有發表台獨相關言論，中共也都發動軍演，但沒有對房價出現影響。不過，他也提到，如果真不小心擦槍走火，房價確實有崩跌的可能，但真開打的時候，大致上也不太會有人想要管房價了，保命第一。另一不具名學者則指出，如果中國真的進攻台灣，應該趁房地產崩跌時迅速收購，因為戰後中國如果拿下台灣，第一件事就會希望經濟局勢穩定，到時候一定會迎來第一波漲幅，而且，觀察香港狀態，就會知道，台灣擁有土地，而中國都是地上權，到時候房地產還會出現另一波飆漲潮。他也提到，危機與機會並存，如果購買的房子，戰爭中被砲彈炸毀了，那也沒辦法，但是在有土地權狀的情況下，還是會具有一定價值。但是戰爭對人民來說都是痛苦的，只希望台海和平，不要發生戰爭。