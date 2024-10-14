我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天然染織工藝師陳景林獲頒「2024年國家工藝成就獎」。（圖／文化部）

▲陳景林編織作品：光之雕。1993作，獲1994年文建會第三屆民族工藝獎編織類二等獎。（圖／文化部）

由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心主辦「國家工藝成就獎」為臺灣工藝領域最高榮譽獎項，宗旨為表揚一心致力於臺灣工藝領域，具有卓越成就及貢獻者。今年計有34位資深工藝師經推薦或自薦參選，經嚴謹審慎的審查過程，最終由深耕天然染織領域的陳景林藝師獲九位審查委員一致共識推舉獲獎，肯定陳景林藝師在纖維編織及染色工藝之創作、研究、技藝傳承及臺灣工藝推廣上卓越不凡的成就與貢獻。「國家工藝成就獎」迄今已至第18屆，今年計有34位資深工藝師參選，最終獲九位審查委員一致共識推舉獲獎的陳景林藝師，於民國45年出生，73年畢業於國立臺灣師範大學美術系，具有深厚的美學創作素養，同年拜婁經緯教授為師，開啟了他近40年對纖維染織藝術領域的深入研討之路。陳景林藝師對傳統染織技法嫻熟，其作品特色也勇於創新，初期創作如織錦畫、浮雕與立雕式纖維藝術，充分展現其精湛編織技藝與飽滿的藝術能量。後期因投入天然染料領域之研究及推廣紮實豐富的染料知識與傳統染色中多元的染纈技藝交織運用，作品主要為展現意境深遠的東方水墨山水畫作並呈現與臺灣土地緊密連結的元素，如於《金龍山晨光》、《南澳濤聲》與《濁水流長》等經典作品中，以針代筆、以藍彩接替墨色，在山水景象恣意浸染中，盡顯臺灣在地特色。陳景林藝師亦致力於天然染色與天然纖維材質的田野調查及研究，出版多本重要著作，其中與馬毓秀合著之《大地之華：臺灣天然染色事典》（上、下冊），系統性介紹臺灣九十多種本土染料的色彩運用，在推動臺灣天然染色發展與應用上扮演重要的領航角色。除創作與研究外，陳景林藝師對推廣傳承染織技藝及培育工藝人才無私奉獻，至各地推廣區域性特色天然染色相關課程，包含新竹新埔柿染、臺南白河荷染、官田菱角染及臺中石岡果樹染等，用心積極推動在地社區工藝發展、提升天然染色技藝水準及培育臺灣工藝天然染色人才並透過其學術研究及創作成果參與國際工藝交流；同時，他亦運用科學角度分析精選100種臺灣日常色彩進行「天然經典百色研究計畫」並建立色系、色名、染色配方及色彩組合，將天然染色工藝轉化為生活工藝時尚作品，展現臺灣染織工藝的新時代美學價值。文化部指出，陳景林藝師在纖維染織領域的耕耘與付出，其成就及貢獻為臺灣當代染織工藝最動容的篇章，獲得本年度國家工藝成就獎殊榮，實至名歸，足堪國人表率。