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Nexon旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於10日開啟了3週年感謝祭活動的特別網頁，以及公開後續遊戲內容更新等相關資訊。首先，官方將贈送1,000個「青輝石」給10月21日前參與3週年感謝祭事前預約的玩家，加上本次的節奏遊戲獎勵，玩家在活動期間，最高可以獲得2,000個「青輝石」。同時，為紀念三周年的到來，《蔚藍檔案》預計於10月18日也將於官方YouTube頻道進行特別直播，玩家們可千萬不要錯過。不僅如此，本次3週年感謝祭特別網頁也公開接下來10月以及11月即將推出的更新內容。預計在10月下旬，《蔚藍檔案》即將迎來三一綜合學園的「放學後的甜點部」成立樂團參加學園祭開幕表演試鏡的活動劇情，以及可以獲得多樣獎勵的網頁節奏遊戲，還有大家最期待的全新學生招募，包含「千紗(樂團)」、「喜美(樂團)」、「桃井(女僕)」等不同風格面貌的新學生。與此同時，官方也舉辦了可以展現自己創作的繪畫比賽「日步美的佩洛洛大人一日課程」，玩家們能夠運用特別的「佩洛洛」模板製作獨特的「佩洛洛」作品並上傳至官方社群，活動分為三個回合，每回合的得獎者將可以獲得禮物「青輝石」600個。另外於10月8日更新推出了新主線劇情Vol.1「對策委員會篇第3章：夢留下的痕跡」的第一個部分。在先前公開的序幕裡入侵「阿拜多斯高中」的新危險勢力公開了真面目，「阿拜多斯對策委員會」學生們為了克服困難勇往直前的故事正式展開。更多有關《蔚藍檔案》3週年感謝祭活動的詳細內容請至官方特別網頁進行確認。