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▲本次講座邀請刑事警察局、法律專家及詐騙受害者擔任講者，吸引逾120位淡江大學同學參與，共同宣示「反詐防騙我來說」的防詐理念。（圖／三商美邦提供）

▲沈孟賢律師於講座傳授如詐騙後有何相關法律救濟方式，包括報案程序及相關救濟管道，也提醒學生如何避免不小心成為詐欺幫助犯等寶貴法律知識。（圖／三商美邦提供）

▲刑事警察局魏培倫偵查員說明，如遇到可疑資訊可撥打165防詐專線查證外，平時更須落實「防詐5不」：不接、不點、不聽、不傳、不信，遠離遭受詐騙的可能性。（圖／三商美邦提供）

▲三商美邦處經理黃定宜分享，任何人都有可能被詐騙，因此將自身經歷說出來，希望能阻止更多人受害，同時達到警惕效果。（圖／三商美邦提供）

據刑事警察局統計，去（2023）年詐欺案件被害人數以青壯年（18-39歲）比例最高，其中18-23歲年輕族群更突破萬人（10,371），比前一年多1,113人。有鑑於年輕族群易受詐騙危害，三商美邦人壽今年與內政部刑事警察局合作，舉辦巡迴北中南大專院校的「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」。今(10/15)日於淡江大學舉辦首場講座，邀請刑事警察局、法律專家及詐騙受害者擔任講者，為莘莘學子提供多元完整的防詐知識及受害故事，共同宣示「反詐防騙我來說」的防詐理念。本次「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」將於今年巡迴北中南4所大專院校舉辦，首場淡江場由淡江大學學務長武士戎、刑事警察局預防科代表、三商美邦人壽副董事長許瀞心共同出席開場，並邀請刑事警察局講師魏培倫偵查員、永業法律事務沈孟賢律師及受害者代表三商美邦人壽黃定宜處經理擔任講者，從預防、識別、救濟到故事分享進行多元防詐宣導。講座首先由刑事警察局講師魏培倫偵查員針對18-23歲大學生易遭受的詐騙類型進行識別及預防解說，並補充日前台中大學無卡分期事件的案例解析。魏培倫偵查員說明，如遇到可疑資訊可撥打165防詐專線查證外，平時更須落實「防詐5不」：不接、不點、不聽、不傳、不信，遠離遭受詐騙的可能性。法律專家沈孟賢律師則於講座傳授如詐騙後有何相關法律救濟方式，包括報案程序及相關救濟管道，也提醒學生如何避免不小心成為詐欺幫助犯等寶貴法律知識。淡江大學學務長武士戎提到，很感謝三商美邦及刑事警察局為學生們準備內容如此多元及豐富的防詐講座，期望透過不間斷的宣導，提升同學的防詐意識。淡江大學每年都會舉辦「友善校園宣導活動」，包含防詐宣導、法治教育及交通安全等主題，共同打造安心的學習環境。除了防詐宣導及法律救濟知識層面外，本次講座亦邀請受害者代表黃定宜處經理來分享自身遭受詐騙的經歷，講述如何遭到網路交友詐騙，並一步步走入詐騙集團陷阱，遭詐金額高達4,000萬，最後奇蹟追回全額的心路歷程。黃定宜分享，詐騙集團研究人性心理十分透徹，藉由每日聊天取得心理弱點，等反應過來，早已落入詐騙套牢的陷阱，「任何人都有可能被詐騙，因此將我的自身經歷說出來，希望能阻止更多人受害，同時達到警惕效果」。刑事警察局預防科代表指出，任何人都可能成為詐騙受害者，除了勇於說出自己遭詐經歷外，近期政府通過的「打詐新四法」，也將結合產、官、學與國際合作力量，為民眾建立起綿密安全防護網，期望有效解決詐騙問題。為積極響應全球永續發展趨勢、呼應聯合國永續發展目標SDGs，及實踐金管會公平待客原則，強化防制詐騙之措施及成效之目標，三商美邦今年分別針對偏鄉小學、大專院校及高齡長者舉辦「理財金頭腦2.0」、「反詐防騙我來說」以及「處騙不驚 樂活防詐」等一系列公益防詐課程講座，並同時於大專院校舉辦校園防詐宣導活動，該活動目前已走訪超過20所大專院校，累計超過2,100位學生共襄盛舉。三商美邦人壽副董事長許瀞心表示，三商美邦人壽積極發揮壽險業風險管理的專長，針對不同年齡層，辦理各式普惠金融防詐教育活動，今年預計觸及人數將超過5,000人次，未來也將持續與刑事警察局合作，舉辦更多元豐富的反詐宣導活動，落實詐騙防制的企業公益責任。