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近來，一些層出不窮的仿品儀器、劣質仿冒藥材猖獗，導致許多愛美的女士因誤用而發生問題，日前高雄橋頭地檢署查獲高雄某女性組成醫美密醫團隊，從中國進口仿冒的「索夫波超音波治療儀」以及醫材，以低於市價5折施打醫美市場熱門的Sofwave™索夫波療程，其工作室遍及北中南，因沒有註冊地、沒有固定地點、沒有合法執業醫師，又稱「三無醫美」；合法合規的醫美必須由專業醫師執行並配備急救設備，消費者傷荷包事小，操作過程中可能造成的傷身風險，更令人堪憂。因此檢調單位接獲舉報後，目前全力偵辦中。台灣總代理沃醫學基於消費者使用健康安全，避免被不肖業者以低價利誘受騙，特此提醒消費者辨別仿品的「安心變美三步驟」-雷、查、證，亦即雷射標籤、QRcode查詢及原廠證書。認證的首要步驟一、辨別機身防偽雷射標籤 : 全台灣配合院所的儀器設備， 100% 均已經過原廠驗證，並在機身上方貼有「防偽雷射標籤」，標籤上的 “S”會隨觀看角度旋轉放大且具有360°全視角水晶立體浮雕效果，即可確保機器為合法正貨。步驟二、要有可供查詢的QRcode：在防偽雷射標籤下方有QRcode，提供消費者進入索夫波認證院所網址「索夫波.com」，進一步查詢、輸入該院所名稱，即可立即確認是否為認證院所。步驟三、認明原廠認證證書 : 全台索夫波正貨院所，皆具有「原廠認證證書」，代表此為合法醫療院所及專業醫師皆受過原廠訓練，讓消費者更安全有保障。Sofwave™索夫波因其非侵入式且獲得 FDA批准，受到許多愛美人士的歡迎。擁有10年以上醫美領域經驗的沃醫學，其專業獲得肯定，拿下Sofwave™索夫波原廠頒發亞洲最佳代理商的榮譽。以「為女性帶來健康、美麗和自信的生活」 為企業使命的沃醫學，再度呼籲消費者要美麗也要聰明！千萬莫因貪圖一時便宜而讓自身面臨密醫、仿冒品的潛在風險。謹記辨別仿冒三步驟：雷、查、證（雷射標籤、QRcode查詢、原廠認證）， 選擇由原廠認證診所的專業醫師操作，讓自己可以安心變美有保障。