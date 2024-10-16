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華友聯集團秉持「蓋的不只是房子，更是美好生活的營造者」的理念，不僅關注可見的空間設計，更注重影響舒適度的細節。董事長陸炤廷觀察到高雄長期面臨的空氣和水質問題，在新案中引入了VAF淨流系統和全戶除氯淨水系統等設施，當其他建案還在考慮是否選配這些設備時，華友聯集團已經將其作為標配，能提供給住戶更好的生活，就值得去做。對於社區的弱電設備，董事長陸炤廷也有著前瞻性的思維，選擇了知名品牌中興保全科技設備，採用遠端智能感應系統，住戶只要隨身帶著感應卡，公設門禁即可解鎖。這種設計不僅顧及社區門禁的安全性，還增強了使用便利性，使住戶日常進出更加舒適。房子不只是鋼筋水泥，透過空間設計、藝術品將美的元素融入公設。自建築物所在的人文環境思考，挑選相得益彰的藝術品，讓社區成為一座屬於所有住戶的美術館，在生活中受到藝術的薰陶，引發美麗的感動，牽繫幸福豐富家的溫度華友聯集團將藝術品與空間設計緊密結合，使每位住戶回家的那一刻，如同走進美術館，每個公共空間都讓人流連忘返。隨著時代的發展，華友聯集團對住戶的服務也不斷進化，並開發「華友聯Family APP」科技售服。針對已購住戶以及潛在客戶的意見進行收集和分析，例如，小家庭可能需要兒童遊戲室，商務人士和SOHO族則重視遠端工作空間的會議室，熱愛運動的人則偏好健身房等設施，以大數據分析，從住戶實際需求出發，不斷優化設計，每一改變都讓住戶真正有感，對品牌理念能感同身受。在事業的路上不斷創新，華友聯集團攜手日本三井不動產集團合作，將於鳳山國泰重劃區推出新案。基於國人對日本住宅文化的喜愛，引進了日本先進的建材技術和設計理念。董事長陸炤廷親自赴日考察，並借鑒三井集團在京都鴨川的優質住宅經驗，將這些優點融入新案規劃中，為高雄的建築帶來全新風貌也為每一位住戶帶來新的生活體驗。此外，華友聯集團同時汲取旗下飯店事業H會館H-RESORT與清水漾的服務經驗，包括無障礙設施、休閒設施、空間美學、儲藏功能和物業管理等，將住宿體驗優化後納入社區經營中，讓住戶享受如同入住飯店般的便利與舒適。不以興建豪宅為首要目標，華友聯集團更希望打造讓居住者真正感受美好生活的家，將重劃區轉變為宜居舒適的住宅區，以建築傳遞永續使命，並將「永續建築、美好生活」的品牌關鍵字，實踐到華友聯未來的每一步。