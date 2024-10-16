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超ㄎㄧㄤ無厘頭殭屍三國放置手遊《三國屍心瘋》，今（16）日在港澳臺地區雙平台正式上線啦！在這裡，您將化身道士召喚三國名將的遠古英魂，統領他們爲你所用，征戰四方！急急如律令，萬屍俱備，只欠發瘋！遊戲主打輕鬆搞怪、魔性無厘頭，呂布、關羽、趙雲等數百位三國名將重生成殭屍搞怪來襲！遊戲内含多種趣味互動與社交玩法：好友俘虜、妖帝靈泉、軍團狩獵等，不管是休閒放置、爬塔刷圖還是與玩家對戰，你都能在這裡獲得豐富的體驗，趣味無限一起瘋玩！在各位道長大人的支持下，事前預約人數順利突破120萬！多種虛寳獎勵將在遊戲上市後發放，免費3000抽讓你抽到手軟，助力道長大人輕鬆培養自己三國殭屍武將！另有神秘港澳台限定貂蟬時裝-紅衣小女孩下載即送，可愛造型萌翻全場！多個人數預約活動已達成，現在下載即可領取以下獎勵：・達成20萬人，贈送「英傑之魂*5」，「骨頭袋*2」・達成50萬人，贈送「戰神鼓*2」，「進階丹*500」・達成80萬人，贈送「七星燈*1」，「玄鐵石*500」・達成100萬人，贈送「紅將碎片*10」，「金鏟鏟*10」・達成120萬人，贈送「萬能碎片*5」，「元寶*2000」所有預約獎勵將在遊戲內進行發放，還有一系列開服活動，幫助各位道長大人在《三國屍心瘋》的末世三國中快速提升！⦁ 活動1：七天登錄累計登錄七天，每日解鎖玄鐵石、七星燈、金鏟鏟、煉器鼎、天機筆、稀有錦囊等不同好禮。⦁ 活動2：限時達標每日登入即可獲得英傑之魂、金鏟鏟。完成限時達標任務，根據招魂積分進度獲取大量英傑之魂、紅將碎片、元寶獎勵。根據點將次數領取大量金鏟鏟、紅將碎片、元寶獎勵。⦁ 活動3：3000抽免費送完成主線關卡即可抽取大量武將，共有3000抽等你來領，各位道長均有機會將劉備、華佗、小喬等強力紅將收入靡下。⦁ 活動4：限時造型-熊貓大俠累積儲值即可免費領取呂布限時造型-熊貓大俠，釋放技能將有更加炫酷的特效。⦁ 活動5：首儲獎勵首次儲值後，可連續3天領取強力紅將-呂布，更有絕版稱號、七星燈、骨頭、進階丹等豐厚獎勵。⦁ 活動6：生死簿啟用生死簿，完成功德任務累積功德可獲得推圖必備武將-呂布，還有玄鐵石、七星燈、英傑之魂、紅將碎片、神兵碎片自選箱、各種資源等大量獎勵。⦁ 活動7：地府衝榜百煉地府大闖關，千般豪禮勇爭先。開服前三日將會開啟地府衝榜活動，將根據各位道長通關的百煉地府層數進行排行，活動結束後根據排名發放獎勵。各位道長均可有機會獲取大量元寶、紅將碎片、萬能碎片箱、絕版稱號-閻羅之子等豐厚獎勵。萬屍俱備，等你來瘋！道長大人，快與小屍妹一同下山抓鬼吧！現已有平民百姓、文老爹、牛牛妹、梓澪村長等多位遊戲推薦官在《三國屍心瘋》裡集結，屆時他們會開啟線上直播，跟各位道長大人一同勇闖屍化三國戰場，戰勝邪惡的殭屍軍團！遊戲輕鬆FUN置不傷肝，離線自動闖關，寶箱福利開到爽！另外在官方社群内有超多社交獵奇玩法待你解鎖，參與就有機會獲得Mycard等獎勵！欲知更多情報，請持續關注《三國屍心瘋》官方Facebook和Discord，隨時獲取遊戲最新資訊和更多虛寶福利吧！連結：