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全球人壽致力永續發展，積極進行業務轉型，而轉型的核心即是人才培育，因此全球人壽透過「通訊處變革轉型專案」強化團隊訓練，近年特別開設「業務講師授課技巧研習班」擴大培訓外勤單位種子講師，初階班迄今已成功培訓203位業務講師，其中年度授課36小時以上的業務講師可再報名參加進階班。今年9/24進階班首度開課，以其專題式規劃、量身訂做的課程設計大受好評，成功為全球人壽培育更多頂尖業務講師，加值專業成就。全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安，於開訓時期勉大家，業務講師不僅僅是知識傳遞，更是自我成長的過程，透過教學同時也在回顧與提升自己，從互動中發現新答案，達到「自省而自助」；每次分享都是在拓展學員的可能性，助人的同時，也開發自己更多元的價值，達到「助人而成長」；更重要的是，講師不僅傳遞知識，更引導學員探索更多面向的工作意義與熱情，激發無限可能，這些都會為你帶來一份、「因為愛 責任在」的使命感。「初階班」以專業講師10項授課技巧、5大提問模式與魅力講師好感度，並搭配課程架構活魚理論四大架構為依據，透過公司內部講師與外聘講師的引導教學，讓學員們練習應用不同授課技巧與覆盤機制重整自己。「進階班」採專題式規劃，包含「課程活動設計」體會課程中適時安排小活動的巧思，讓學習效果倍增，以及如何「設計自己的好故事」，與「全球五林秘笈」進行融合，透過做中學、學中覺讓學習效果加乘，同時學員們善用「情緒轉折」說出扣人心弦的自我介紹，也能雙刀流的靈活運用在行銷與增員實戰中。最後「5分鐘個人故事」則採現場抽籤試講，讓學員挑戰如何更有邏輯、更精煉地說出一個令人印象深刻的故事。課程獲得參訓學員高度回饋，並表示受益匪淺、能夠活化教課技巧，十分期待參加下次課程!訓練發展處暨業務策略規劃處副總經理高安玲，於結訓時分享人生追求的兩件事，一個是有錢，一個是值錢，而值錢的人終將變有錢人。每位講師持續進修與成就他人，就是讓自己變得更值錢的最佳方法。全球人壽今年創立30周年，持續進行各項升級轉型，期許透過「業務講師授課技巧研習班」提供菁英講師們輕鬆互動又能砥礪學習的平台，傳遞好講師的特質：願意分享、喜歡與人互動、開心學習，透過「因為愛 責任在」的品牌理念和使命感，激發出更多元的共鳴，持續朝「以人為本，利己利他的永續企業」前進。