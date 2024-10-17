搶攻雙11商機，GNC健安喜攜手台灣全新總代理新譽國際，在官網推出超值雙11特別優惠，全館商品45折起。另有超值攻略組合，包括滿額送和買就送等好康，回饋消費者外，也要為消費者健康打造理想狀態。
GNC健安喜於2022年10月 在新譽國際引領下，重新在台灣啟程。做為台灣獨家全通路總代理，新譽國際獨家販售原裝進口、品質有保證的GNC健安喜商品，品類涵蓋基礎營養、專科保健、運動表現至體重管理等多元嚴選商品。
保健食品領導品牌GNC健安喜，自2022年攜手全新總代理新譽國際重新啟程以來，已在全台開設 10 間門市，地點分布於台北、台南及高雄，門市的設立旨在提高國際品牌的可及性，將熱銷全球近百年的商品送帶入國人生活中。GNC台灣全台門市皆有專業的營養顧問，提供個人化健康管理建議，滿足國人日益增長的健康指引需求。
迎接雙11購物熱潮，GNC官網推出超值攻略組合，包括買就送：有極緻膠原蛋白飲 10件45 折，再送APPLE WATCH。全館產品下單即送經典纖窈奶昔奶茶口味1包，限量前100名。還有男女性綜合維生素買二送二，另滿額送好禮，凡購物滿3500元送雨傘，滿5000送不鏽鋼咖啡杯，單筆滿6000送11%紅利。門市據點：https://www.gnc.com.tw/v2/Shop/StoreList/41619。官網：https://bit.ly/3TY2EIo
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