央行於9月推出第七波房市管制措施，加上銀行滿水位限貸，全台房地產市場買氣急速降溫，許多投資人將目光轉向海外房地產。其中，泰國憑藉高度國際化、零公設比和穩定的租金投報率，加上擁有永久產權，無繼承遺產稅，深受台灣投資人青睞。針對市場需求，有業者特別出版《泰國買房快易通》一書，並於10月20日於台北福容大飯店舉行新書發表會，吸引近兩百人參加。立委羅明才、穩懋半導體董事長陳進財，以及藝人文潔、胡佩蓮、小亮哥、林姿佑、徐小可、高山峰、王思佳等人亦到場支持，現場冠蓋雲集。
有感於目前市面上缺乏系統性介紹泰國投資置產的出版物，且偶有投資糾紛發生。泰國房產代銷龍頭碩盛國際不動產創辦人陳復宇(Tank)特別推出此書，闡述在泰國買房涉及的各環節與注意事項，從隱形成本、稅費計算，到驗屋、過戶、招租，並分享與仲介和代銷業者打交道的技巧，幫助讀者避開風險與陷阱。
此外，書中更詳細解讀泰國四大投資城市，包括曼谷、清邁、芭達雅和普吉的精華地段與投資價值。陳復宇分析，曼谷素坤逸路上有「曼谷信義區」之稱的通羅(Thonglor)，最具投資價值；崛起中的拉瑪四路(Rama4)，以及租金投報率可達8-10%的海島普吉島、蘇美島，也備受關注。
陳復宇自2014年移居泰國，白手起家創辦BEYOND360集團與碩盛國際不動產，深耕泰國房市超過十年，深刻理解台灣投資者需求。該集團目前在全球9個國家設有17個據點，嚴格挑選來自泰國、日本、越南、馬來西亞、杜拜、阿布達比、英國等地的優質建案，且服務涵蓋房地產投資買賣、物業管理、室內設計、高爾夫旅遊、國際學校諮詢，與稅務、法律及簽證諮詢等專業服務，為客戶提供一站式的海外房產投資解決方案。
面對央行一再出重手管控資金，不少投資者將焦點轉向海外，根據泰國房地產資訊中心(REIC)統計，今年1-6月台灣人在泰國購買公寓數量正式超車美國，排名第四。陳復宇表示，今年下半年來洽詢的投資人，較去年同期成長近6成，集團今年至9月底為止，銷售額已突破1.5億美元，今年全年可望突破2億美元，顯示出台灣對海外投資的熱潮。
在新書發表會上，陳復宇強調，投資海外房地產應避免以台灣觀點來理解國外。例如，台灣常見「捷運蓋到哪，房價就漲到哪」的現象，在曼谷不見得適用。曼谷的捷運網絡覆蓋廣大，偏遠地區或非熱門站點的房產，租金回報率恐怕低於一般行情，租客群體也有差異，「與其在偏遠的捷運站買四間150萬的房子，不如花600萬選擇精華地段，不僅保值，還具升值潛力。」
為滿足廣大投資人的需求，碩盛國際不動產還將於11月2日及11月9日，分別於台北與新竹舉辦「曼谷地段分析×投資紅利×房產趨勢×稅務規劃」說明會，分享在央行祭出史上最重打房措施下，投資人如何投資海外房地產，分散風險。有興趣的朋友，歡迎點進連結報名參加，或撥打0800-038-688諮詢。
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此外，書中更詳細解讀泰國四大投資城市，包括曼谷、清邁、芭達雅和普吉的精華地段與投資價值。陳復宇分析，曼谷素坤逸路上有「曼谷信義區」之稱的通羅(Thonglor)，最具投資價值；崛起中的拉瑪四路(Rama4)，以及租金投報率可達8-10%的海島普吉島、蘇美島，也備受關注。
陳復宇自2014年移居泰國，白手起家創辦BEYOND360集團與碩盛國際不動產，深耕泰國房市超過十年，深刻理解台灣投資者需求。該集團目前在全球9個國家設有17個據點，嚴格挑選來自泰國、日本、越南、馬來西亞、杜拜、阿布達比、英國等地的優質建案，且服務涵蓋房地產投資買賣、物業管理、室內設計、高爾夫旅遊、國際學校諮詢，與稅務、法律及簽證諮詢等專業服務，為客戶提供一站式的海外房產投資解決方案。
面對央行一再出重手管控資金，不少投資者將焦點轉向海外，根據泰國房地產資訊中心(REIC)統計，今年1-6月台灣人在泰國購買公寓數量正式超車美國，排名第四。陳復宇表示，今年下半年來洽詢的投資人，較去年同期成長近6成，集團今年至9月底為止，銷售額已突破1.5億美元，今年全年可望突破2億美元，顯示出台灣對海外投資的熱潮。
在新書發表會上，陳復宇強調，投資海外房地產應避免以台灣觀點來理解國外。例如，台灣常見「捷運蓋到哪，房價就漲到哪」的現象，在曼谷不見得適用。曼谷的捷運網絡覆蓋廣大，偏遠地區或非熱門站點的房產，租金回報率恐怕低於一般行情，租客群體也有差異，「與其在偏遠的捷運站買四間150萬的房子，不如花600萬選擇精華地段，不僅保值，還具升值潛力。」
為滿足廣大投資人的需求，碩盛國際不動產還將於11月2日及11月9日，分別於台北與新竹舉辦「曼谷地段分析×投資紅利×房產趨勢×稅務規劃」說明會，分享在央行祭出史上最重打房措施下，投資人如何投資海外房地產，分散風險。有興趣的朋友，歡迎點進連結報名參加，或撥打0800-038-688諮詢。