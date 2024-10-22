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有鑒於市面上目前重複性或一次性的環保食具,皆有是否對環境百分百零負擔的疑慮, 振頤軒經過無數次的嘗試與技術克服,終於研發出兼具美味與實用性的環保食具,得到多國的技術專利,在使用過程以及使用完畢後,可以直接食用,確保真正零廢棄物產生,落實環境永續保護。隨著全球環保意識的日益增強,傳統烘焙業面臨前所未有的挑戰與機遇。振頤軒敏銳地察覺到這一變革趨勢,憑藉不斷追求卓越的創新精神,率先研發出「GREEN SOUND」可食用環保食具。這項新技術將天然食材與精密工藝結合,打造出可完全食用、無廢棄的產品,如可食用吸管和可食用杯蓋,為台灣烘焙業樹立了可持續發展的新標竿。「GREEN SOUND」不僅是烘焙業的革命性產品,更是全球飲食文化的革新標誌。振頤軒憑藉多年來在技術上的領先優勢,運用專利技術將天然食材製成可食用的食具,完全降解,不僅無環境負擔,更能為食物本身增添新鮮與趣味。在享受美味的同時,也能感受到環保帶來的正面力量。振頤軒一直秉持「以家人製作點心」的理念,將對優質食材的嚴格要求延伸到對環境的保護。GREEN SOUND 的推出,正是這一理念的具體實踐。振頤軒不僅專注於製作美味健康的烘焙產品,也通過實際行動踐行企業的社會責任,積極推動環保和可持續消費,為全球烘焙業的未來指引了新的方向。在消費者日益重視環保與永續的今天,GREEN SOUND的ESG環保食具兼具「實用、食用、時用」已成為了改變人們生活方式的關鍵。無論是對環境友好的產品設計,還是對環保趨勢的敏銳把握,振頤軒都始終引領著市場潮流。GREEN SOUND不僅僅是一個品牌,更是一個對永續的生活態度,一種對地球負責的承諾。EXP創璟國際品牌顧問 褚若堯 總監指出,企業面對2030年全面禁用塑膠的政策,除了採取停用一次性塑膠器具的使用,更應思考如何引導消費者積極的使用環保器具,而振頤軒的 GREEN SOUND ,正提出了具有市場吸引力的創新商品,其不只引起消費者的興趣,企業更可以提升飲品附加價值,也提升企業ESG永續形象的建立,振頤軒對於市場需求的敏銳觀察,為企業提供ESG創新解決方案。振頤軒以「輕鬆永續,食趣生活」為品牌目標願景,期望帶領每一位消費者以輕鬆而有趣的食用方式,讓環保在日常生活中萌芽,振頤軒將繼續深化其在環保領域的創新,並致力於研發更多符合ESG理念的創新綠色產品,推動綠色消費,共同創造一個更美好的未來。GREEN SOUND無疑將成為具有綠色影響力的標誌性品牌,為保護地球做出長期貢獻。