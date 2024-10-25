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美國國家公園管理局近日發出警告，提醒遊客在美國維吉尼亞州西部的仙納度國家公園(Shenandoah National Park)，須注意一株外型奇特的植物，這株植物外表看似眼珠，相當怪異，但千萬別碰它，因為整株植物都帶有劇毒。美國國家公園管理局在臉書發文表示，這株帶有毒性的植物名為「白果類葉昇麻」（Actaea pachypoda），一副在看人的狀態，原產於美國東部、中西部和加拿大，適應環境的能力良好，在美國各大州幾乎都能看見。「白果類葉昇麻」的外形神似眼珠，像「眼球」的果實掛在紅色的莖上，也被人稱為娃娃眼或白班莓（White baneberry）鳥類並不受這類毒素影響，甚至會食用這些毒漿果，幫助散播種子，但對於人類來說，整株植物毒性強烈，若誤食這些漿果，可能會導致噁心、嘔吐、胃痙攣、精神錯亂，嚴重者甚至可能喪命，國家公園管理局呼籲民眾和遊客應該保持距離，避免接觸或食用這種植物。在美國國家公園管理局貼文下方，亦有許多民眾回應看過這株外觀奇特的劇毒植物，不過，大多數民眾反應皆是「這植物的外表看起來就不像是好吃的」、「它看起來像是在叫別吃我，無法理解會有人會認為這種怪誕的東西是可口的」。