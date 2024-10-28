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「現在是農業行銷的戰國時代，每個農家都想做品牌，這時候正需要我！」大學即是行銷系畢業的黃家均，先後在百貨公司及服飾品牌擔任行銷，2014年，他受務農親戚的請託，返鄉嘉義協助行銷農產品－毛豆，經營五年達到產銷平衡後，他開始思考下一步，「我希望做跟以往不一樣的。」於是，他從一級的農產品，往二級的加工前進。不同的農產品有不同的加工方式，相同的農產品也會因不同品種而有不同風味，「我想從行銷的角度，找出市場的需要，再找適合的品種做加工。」2020年，黃家均成為「嘉農農產加工生產合作社」（下簡稱嘉農）理事主席，合作社成員產品多元，包含鳳梨、咖啡、大豆及乳牛…等，也有專家老師參與其中。他透過連結不同產品的組合，投入加工市場，「以前多是上下游的垂直整合，現在則是橫向整合。」因過去資歷，他對豆類相當熟悉，了解豆類對人體的好處，希望能將嘉農的大豆製成豆漿，但市面上豆漿品牌眾多，要如何突破重圍、異軍突起，黃家均直言：「要站在巨人的肩膀上往上爬。」他帶著企劃書四處洽談異業結合的機會，找尋適合的合作方，終於遇到「台大醫院新竹分院」這位巨人，院方相當支持台灣農產品，並依臨床營養醫學角度開出商品配方，攜手嘉農生產出「農嘉黃豆漿」。除了豆漿，嘉農也在台大醫院新竹分院的輔導下，研發出無須啃咬，像是細泥般的「黑豆栗子粥」，並於113年獲得農業部頒發的「銀髮友善食品」質地友善獎。從四處洽談到成品上市，這一路他花了至少三年，為的就是讓大眾吃到台灣在地高品質的農產品，「如果你沒有一定的量，是無法進到工廠的，所以我們希望農民好好種，做好單位面積產量。」他一段話，點出二級加工產品最核心的問題，除了好品質，穩定供貨量更是關鍵。「這商品對農業來說，是跨過一個很大的門檻。」黃家均談及甫上市的新品，他將合作社裡榮獲十大神農獎的阿美鳳梨，跟奧地利蘋果汁結合，生產出風味十足、100%原汁的鳳梨蘋果汁，不僅有產銷履歷，更有阿美鳳梨的老牌信賴保證，品質優良且能穩定供貨，完全符合工廠端的要求。「鋁箔包才有機會在世界流通。」他為了這款商品，奔走兩年終於完成，未來進軍外銷市場將更易如反掌。黃家均某次不經意在農民學院網站上看到農業部的「電農培訓及輔導專案管理計畫」，「因為想參考看看其他農友的想法，也看看有沒有其他農產品合作的機會。」抱持這樣想法的他立刻報名參加。該計畫包含三大部分，一是培訓課程，二是媒合會等活動，三是顧問輔導，黃家均表示很喜歡顧問輔導的部分，「站在顧問的角度，看的層次比較廣，比較不一樣。」，這也讓他對於思考行銷的角度更加多元，「以前都是分散式的行銷，現在了解到不同通路會有不同客群，要有不同的思維，相對的行銷方式也會不同。」過去他多在新光三越上架銷售，但因百貨公司有固定上架及請款流程，故多以銷售效期較久的加工品為主，現在因應南科需求，以「優品小農介紹所PARK 17」為名駐點南科，除提供加工品外，還供應生鮮蔬果，現場也提供官網連結，許多消費者會回到網路上購買。參與計畫後，他不僅因結識新的農友而有新的合作機會，更增加回購率，「電商會抓住死忠的消費者，從後台數據看來，目前都有消費者固定回購，回購率高達50%！」黃家均談及嘉農未來的目標就是成為農企業，達到專業分工，「各領域有各自的專業，我希望透過我們這個平台，跟更多專業的業者合作。」，他企盼找到更多的巨人跟嘉農聯名合作，開創農產市場更多的可能！