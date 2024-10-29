我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞工保險局表示，勞工職業災害保險及保護法於111年5月1日施行，提升職災年金給付水準，年輕勞工萬一發生職業災害，不會因為加保年資短而保障不足；被保險人或受益人如果因不同保險事故，符合其他社會保險年金給付規定，也可以同時請領，職災勞工及家人的經濟生活更有保障。為提升年輕勞工的職災給付保障，災保法規定職災年金金額以投保薪資的比例計算，排除加保年資之影響。以遺屬年金為例，小花工作年資5年，投保薪資為3萬300元，發生職災事故死亡，遺屬僅有母親1人，母親可按月領取遺屬年金1萬5,150元（平均月投保薪資x 50%），與災保法施行前只能領取3,000元（保險年資x平均月投保薪資x1.55%，不足3,000元者按3,000元發給）相比，給付水準大為提升。勞保局特別說明，災保法另外也放寬原本勞保與職災老年、失能、遺屬年金只能擇一請領的規定，被保險人或受益人領取災保年金期間，如果也符合其他年金給付，可同時請領，但年金合計金額如果超過災保平均月投保薪資，災保年金金額會作部分減額調整。例如小花母親每個月已領取勞保老年年金1萬6,000元，可同時請領災保遺屬年金，但年金合計金額為3萬1,150元，超過850元部分會由遺屬年金調整，發給1萬4,300元（16,000+15,150=31,150，31,150-30,300=850，15,150-850=14,300）。小花母親年金調整後，每月年金合計3萬300元，經濟生活更有保障。