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▲楊麗娟（右）為了一圓見劉德華（左）的夢想，不惜讓楊父賣腎、賣房。（圖／小紅書 鯉魚愛吃娛）

▲楊麗娟（右、左圖右）在見到劉德華（左圖左）後，要求與偶像獨處90分鐘遭拒。（圖／小紅書 鯉魚愛吃娛）

香港天王劉德華10月31日將來台舉辦演唱會，一連開唱4天，讓許多粉絲十分期待，事實上，劉德華出道多年來一直都相當寵粉，不過卻有瘋狂粉絲曾為了見上他一面，不惜讓家中老父親賣腎、賣房產籌錢，最終還害得父親因不堪負荷跳海身亡，後續還傳出劉德華在得知此事時痛批：「不健康、不正常、不孝！」據悉，1987年出生於中國甘肅省蘭州市的楊麗娟，是家中的獨生女，也是楊父將近40歲才生下的寶貝女兒，而楊麗娟在16歲時因為夢見劉德華，導致她始終認為劉德華是她的白馬王子，還多次揚言要嫁給他，後續楊麗娟買了許多劉德華的海報、專輯，更為此退學，不工作杜絕一切社交，只為專心追星。而楊麗娟的夢想就是想見上劉德華一面，但礙於家中經濟狀況不理想，於是疼愛楊麗娟的楊父為此辭去工作，專心協助女兒追星，還曾借了1.1萬人民幣的高利貸，報名香港旅遊團，發誓要讓女兒見到劉德華。2003年，楊父賣掉了家中唯一的房產，全家搬進月租金400人民幣的小套房，但換來的錢卻遠遠不夠楊麗娟追星。沒想到楊父竟因此腦洞大開，提出要賣腎籌錢，對此楊麗娟當時冷冰冰表示：「賣腎太危險了，最好還是去借錢吧。」但也因為最後實在沒辦法，楊父依舊賣了一顆腎，而該起事件也引起媒體關注，因此楊麗娟借助了媒體的力量向劉德華施壓，最終真的見到了偶像，圓了10多年來的夢想。不過楊麗娟卻並不滿足，要求和劉德華獨處90分鐘，但卻慘被拒絕。沒想到就在楊麗娟見完劉德華的隔天，楊父留下了7頁的遺書跳海身亡，而遺書內容大多是控訴劉德華，認為事已至此都是劉德華的錯，更要求劉德華賠償30萬人民幣，雖然最終敗訴，但劉德華的心理壓力卻已經破表，還為此去看了心理醫生。後續有消息傳出，劉德華匿名為她還清高利貸，希望她能理智追星，不過至今尚未被本人證實。事隔多年後，2019年楊麗娟接受《豫見後來》採訪，她透露在父親過世後，她已經不再執著於追星，更把所有跟劉德華有關的東西都燒毀，也因為沒有學歷、朋友，因此只能在超市當店員，月薪2000人民幣，楊麗娟也坦言現階段和母親同居，雖然日子回歸平淡，但也因為事情鬧太大，至今仍會被指指點點，讓她十分難過：「好像這個形象一直也說不清了。」