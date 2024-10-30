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▲10月30日11:40發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

▲10月30日11時40分發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

外出小心！受到康芮颱風外圍環流影響，許多縣市已出現明顯雨勢，中央氣象署11時40分針對宜蘭、花蓮發布大豪雨特報，「基隆、台北、新北、台東」則是豪雨特報，桃園、屏東也有大雨特報。中央氣象署表示，今（30）日至明（31）日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，民眾應多注意瞬間大雨，山區也要小心坍方、落石及溪水暴漲。◾影響時間：30日上午至01日晨◾大豪雨：宜蘭縣山區、花蓮縣山區◾豪雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣◾大雨：台北市、桃園市、恆春半島、蘭嶼綠島此外，受到颱風外圍環流影響，今（30）日蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。明（31）晨開始風力逐漸增強，蘭嶼、綠島、澎湖將有12級或以上強陣風，恆春半島及馬祖有10級以上強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾特別注意。◾影響時間：30日上午至01日上午◾影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區