統一集團旗下藝廊品牌玲廊滿藝於10月25日在台北時代寓所專屬貴賓室舉辦《藝遊台灣》藝術聯展，展覽集結五位風格各異的藝術家——日淳插畫、胡令豪、洪俊銘、陳忠利、詞不DA藝，以多元視角展現他們對台灣這座美麗島嶼的獨特印象。本次展覽希望透過藝術作品，讓來自世界各地的旅客與觀眾感受台灣豐富的自然景觀與多元文化，探索這片土地的歷史和人文風貌。
台灣特殊的地理位置使其歷經多次殖民，包括荷蘭、西班牙、明清及日本等不同時期，這些歷史造就了豐富的藝術文化底蘊。在台灣藝術發展的歷程中，各個時期的文人以不同的視角描繪壯麗的山水和市井生活。因此，玲廊滿藝此次展覽特別將內容分為自然與人文兩大主題，期望這些作品無論是與世人分享，還是作為自我欣賞的對象，都能向觀者表述出台灣的美。
台灣的地形多樣化，自板塊擠壓形成中央山脈以來，豐富的自然地貌與生物多樣性孕育了許多壯麗的風景。這些自然景觀成為藝術家的靈感源泉，也成為本次聯展的創作背景。例如，胡令豪的作品《春之頌》以玉山為背景，表達台灣的自然之美；而《山中精靈》則以台灣國寶梅花鹿為主題，象徵世代延續與自然的守護。洪俊銘的作品《青山依舊》以山為台灣大地的守護者，傳達無論颱風如何肆虐，依偎在大地懷抱中的村莊依然堅定不移。而陳忠利的作品《東北角海岸》則將視角帶向台灣特殊的海岸地貌，展示山海交織的壯麗景觀。而詞不DA藝的《蘭嶼放閃夜》則以夜晚的離島為場景，展現出光與暗的對比，傳遞台灣在黑暗中仍然充滿希望與同舟共濟的力量。
除了自然景觀的描繪，台灣藝術家也常透過作品表達對文化與社會議題的思考。日淳插畫的作品《子女配》便是她透過傳統工藝與現代觀念的融合，她為作品中的孩子戴上鹿港手工紙糊舞龍舞獅面具，探討性別平等與去性別化的育兒理念，同時展現台灣深厚的文化傳承。洪俊銘作品《剎那便是永恆-蛙》，則在平面作品上以精細的筆觸技巧展現廟宇建築裝飾的立體石雕，讓觀者想更進一步細看作品。
此次《藝遊台灣》聯展，是對台灣自然景觀與文化的藝術呈現，以及對台灣藝術發展脈絡的探索。藝術家們透過創作，將過去的歷史、當下的生活和未來的願景融為一體，讓觀者在欣賞作品的同時，也能感受到台灣藝術的深度與廣度。這些作品如同時光機，帶領我們踏過前人的足跡，見證藝術家們對台灣光景的深情刻畫。
《藝遊台灣Art Tour of Taiwan》-日淳插畫、胡令豪、洪俊銘、陳忠利、詞不DA藝 聯展
藝展時間:2024年10月25日(五)~11月13日(三)(開放時間:10/25、10/26、10/27、11/1、11/2、11/3、11/8、11/9、11/10，14:00~18:00)
藝展地點:台北時代寓所1樓貴賓室(台北市中正區林森南路7號)
歡迎免費預約進場賞畫；統一集團玲廊滿藝畫廊也將同步展出
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台灣的地形多樣化，自板塊擠壓形成中央山脈以來，豐富的自然地貌與生物多樣性孕育了許多壯麗的風景。這些自然景觀成為藝術家的靈感源泉，也成為本次聯展的創作背景。例如，胡令豪的作品《春之頌》以玉山為背景，表達台灣的自然之美；而《山中精靈》則以台灣國寶梅花鹿為主題，象徵世代延續與自然的守護。洪俊銘的作品《青山依舊》以山為台灣大地的守護者，傳達無論颱風如何肆虐，依偎在大地懷抱中的村莊依然堅定不移。而陳忠利的作品《東北角海岸》則將視角帶向台灣特殊的海岸地貌，展示山海交織的壯麗景觀。而詞不DA藝的《蘭嶼放閃夜》則以夜晚的離島為場景，展現出光與暗的對比，傳遞台灣在黑暗中仍然充滿希望與同舟共濟的力量。
除了自然景觀的描繪，台灣藝術家也常透過作品表達對文化與社會議題的思考。日淳插畫的作品《子女配》便是她透過傳統工藝與現代觀念的融合，她為作品中的孩子戴上鹿港手工紙糊舞龍舞獅面具，探討性別平等與去性別化的育兒理念，同時展現台灣深厚的文化傳承。洪俊銘作品《剎那便是永恆-蛙》，則在平面作品上以精細的筆觸技巧展現廟宇建築裝飾的立體石雕，讓觀者想更進一步細看作品。
此次《藝遊台灣》聯展，是對台灣自然景觀與文化的藝術呈現，以及對台灣藝術發展脈絡的探索。藝術家們透過創作，將過去的歷史、當下的生活和未來的願景融為一體，讓觀者在欣賞作品的同時，也能感受到台灣藝術的深度與廣度。這些作品如同時光機，帶領我們踏過前人的足跡，見證藝術家們對台灣光景的深情刻畫。
《藝遊台灣Art Tour of Taiwan》-日淳插畫、胡令豪、洪俊銘、陳忠利、詞不DA藝 聯展
藝展時間:2024年10月25日(五)~11月13日(三)(開放時間:10/25、10/26、10/27、11/1、11/2、11/3、11/8、11/9、11/10，14:00~18:00)
藝展地點:台北時代寓所1樓貴賓室(台北市中正區林森南路7號)
歡迎免費預約進場賞畫；統一集團玲廊滿藝畫廊也將同步展出