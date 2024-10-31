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▲羅芳芸（左二）創立的聚合舞（Polymer DMT），在德國埃森及德勒斯登都有據點，吸引來自世界各地的藝術家來共同創作交流。（圖／聚合舞提供）

▲《我的名字，Kim》是一齣舞蹈影像劇場作品，以越南裔德國記者、作家Khuê Pham的半自傳小說《無論你身在何方》為創作，作者並親自參演。（圖／聚合舞提供）

一位土生土長的台灣囡仔-羅芳芸，遠赴歐洲投入舞蹈藝術，憑藉著自身不斷的努力，不僅榮獲西班牙現代舞蹈比賽團體創作首獎，更成立以跨文化、跨域創作與藝術交流為核心的聚合舞（Polymer DMT），成為國際知名的舞蹈藝術團隊。現在更受邀回台演出，將於11/9、10日在台南藝術節、11/16、17日在桃園鐵玫瑰藝術節，演出深獲國際好評的舞蹈影像劇場作品《我的名字，Kim》。羅芳芸的創作深受她在德國的經驗影響，探索著身分認同的複雜性。近期的作品《我的名字，Kim》正是她在這條探索之路上的一個重要里程碑。該作品靈感來自越南裔德國作家Khuê Pham的半自傳小說《無論你身在何方》，聚焦於一個越南家庭的移民歷史，並融入跨世代的文化對話， 用舞蹈深刻描述及展現1975年越南西貢陷落時，社會是如何的動盪、人民如何的不安。這不僅是對個人經歷的反思，也是對當代移民問題的深刻探討。羅芳芸1982年出生於台中。她的舞蹈之旅始於台灣，台北市立體育學院舞蹈系畢業後，在德國福克旺藝術大學榮獲舞者及編舞的研究所文憑。2008年於西班牙的現代舞蹈比賽中贏得團體創作首獎，為她在歐洲的藝術生涯揭開了序幕。2011年旅德的羅芳芸，成立了聚合舞（Polymer DMT），秉持以跨文化、跨域創作與藝術交流為核心的藝術團隊。聚合舞自成立以來，便在德國、荷蘭、奧地利和瑞士等國展演，並在埃森和德勒斯登建立根據地，吸引來自世界各地的藝術家共同交流。團隊近年來以一系列的「身分」系列作品，獲得北萊茵州政府和柏林表演藝術基金會的肯定與支持。羅芳芸的作品以其獨特的視覺語言和創新形式著稱，深獲許多藝術界重量級人士的好評。德國獨立劇院Pact Zollverein的藝術總監Stefan Hilterhaus，讚譽羅芳芸的作品融合了西方與亞洲文化，展現出多層次的背景與概念，她的藝術不僅限於舞蹈，還廣泛結合了多媒體元素，創造出吸引人的原創性作品。近年來，羅芳芸投入更多心力在跨文化與跨域的工作上，致力於帶動台德藝術文化創作的合作。此次回到台灣演出，她希望透過《我的名字，Kim》，讓觀眾深入理解多元文化之間的交流與碰撞。無論身在何方，羅芳芸都在用她的舞蹈和藝術，讓世界聽見來自台灣的聲音。購票請上 OPENTIX 兩廳院文化生活官網。