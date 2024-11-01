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北投溫泉博物館迎來26週年館慶，也代表這座北投公共浴場邁入111週年。今年《來溫叨》館慶活動自10月25日至11月10日，以「浴場精神」為核心概念，推出3項主題展示：《錢湯聚-台日公共浴場國際交流展》以浴場展開與國外友人交朋友，《澡堂學》展攜手百年品牌「牛乳石鹼」的錢湯體驗展，以及北投孩童的藝術共創作品《小眼睛裡的北投》作為最暖心的生日獻禮，一覽當代浴場文化的創新能量與活力!活動期間每週末也有一系列台日主題講座、工作坊、走讀等多元活動，歡迎一同「來溫叨」歡慶溫博館26週年，感受最道地的北投生日趴！今年喜迎26週年館慶，特別邀請新銳設計師KOH BODY操刀設計，將建築外觀變身為一座伏臥在公園內的笑臉大橘貓姿態，巧妙地融合最具代表的和洋建築，象徵在溫泉氤氳的北投公園內，伏地而生—北投溫泉博物館，同時開館26年「26」日文發音似「風呂」，呼應溫博館百年前為東亞最大的「北投公共浴場」歷史，迄今浴場「公共性」核心價值的傳承延續，一如往常熱情迎接民眾的到訪。本次首度與京都展開「北投溫泉博物館 x 京都源湯」的台日公共浴場交流，展覽由在地攝影師連思博的鏡頭揭開北投在地日常序幕，並邀請4位熱愛泡湯的台日藝術創作者，以插畫設計詮釋溫博館以公共浴場交朋友的精神：「小高潮色計事務所 /色長」將想要有人幫忙刷背的「腥願」趣味生動畫出來、「Yuning /周育寧」活靈活現泡湯時快樂似神仙的享受、「MASCO ERI」再現錢湯的標語及溫度計等，希望忠實再現錢湯的風景、「橋本太郎」設計出泡湯熱氣蒸騰的「風呂」字樣。京都百年錢湯「源湯」幕後經營者「湊 三次郎」，在日本發起「不讓錢湯從日本消失」的座右銘，並創辦「ゆとなみ社（YUTONAMI SHA）」，特別展示旗下多家瀕臨倒閉錢湯的大改造，分享團隊融入在地並向外溝通的靈活策略，讓我們借鏡日本老錢湯重塑新生的經驗，再次發現「公共浴場」的魅力。同時台灣新銳設計師的「Yuning」&「Tim」、日本設計師「村手景子」，這3位文化工作者，以各自的生活背景，分享從浴場擴大至在地社區的觀察及影像紀錄，映照出台日兩地間多元相異的視野。展期間「湊 三次郎」特別來臺，及參與的3位藝術創作者「小高潮色計事務所 /色長」、「Yuning /周育寧」、「Tim」，一起帶來2場以公共浴場為題的免費講座。今年溫博館首次與「牛乳石鹼」跨界雙品牌合作，共同打造《澡堂學》展覽，從浴場x泡澡文化的角度，策劃出沉浸式錢湯體驗。在步入展區掀起暖簾的瞬間，彷彿穿越時空般，重回百年前的公共浴場氛圍，入浴前的小木椅及紅色牛乳臉盆，飄著淡雅香味的「牛乳石鹼」紅盒皂，重現久違的大眾澡堂形貌，瞬間洗滌身心靈。在浴場及窗框上吸睛的布簾在日文中稱呼為「暖簾（のれん）」，有各式阿多福、七福神、歌舞伎的特製圖案，是由長期支持與贊助錢湯文化的「牛乳石鹼」依日本各地域及民情所設計的暖簾，陳列款式來自「北海道型」、「東京型」、「大阪型」、「京都型」，歡迎來尋找各地特色暖簾蘊含的設計巧思，探索獨特的沐浴文化。展期間特別邀請人氣講者「梅用知世」、「工頭堅。旅行長」，分別帶來2場免費主題講座，帶你一探澡堂學的文化魅力。由擅長織品創作的藝術家王荷瑄與北溫幼稚園的師生們共同創作《小眼睛裡的北投》作品，在孩童純真視角下用畫筆、羊毛氈描繪出繽紛色彩的公園噴水池、書籍寶藏的北投綠色圖書館、羅馬式大浴場的溫博館，還有綠意蔥蔥的山巒，細緻溫潤的羊毛構成北投的片片風情，是獻給溫博館最具創意及暖心的生日禮物。為期3週的館慶活動，推出沐浴主題的「手作工作坊」，羊毛氈香香皂、怪獸泡澡小夥伴-皂黏土DIY、牛乳石鹼紅盒皂 親子創意手作-香皂壓模DIY三項手作主題，還有「小39走讀趣」一起前往北投溫泉的發源地，探索百年前的故事。以上活動皆須事先報名，相關資訊請上溫博館臉書專頁查詢。壓軸登場的是北投溫泉鄉全員出動的「藝術匯演市集」，展現北投人情味，共敘北投好事。館慶期間溫博館臉書專業將推出精美好禮及加碼溫泉券贈送活動，邀你一起暢遊北投！