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深耕食品近一甲子的資深品牌新東陽，近年跨足保健市場即一鳴驚人，首發的保健食品品牌「新樂激」，創新以「綠藻」(小球藻)打頭陣，綠藻因含有優質的完整營養素、高蛋白質，其獨特的生長因子讓綠藻的細胞分裂速度快，被稱為「太空食物」。為此，新東陽攜手與負責新樂激藻原料的「蘇菲營養」 (Sophie's BioNutrients)實驗室，參與由歐洲太空總署(ESA)發起的太空農業計畫，帶著綠藻上太空展開突破性合作，成為歐洲太空總署唯一指定！新東陽以太空實驗來革新農業研究，利用綠藻生產 100% 植物性永續替代蛋白質，推出的「新樂激藻原力」由甫出爐的金鐘戲后許瑋甯擔任樂活大使，打著全植物性、「超越滴雞精」的口號，標榜每包藻原力等同於1 包滴雞精的蛋白質＋ 4顆蘋果的維生素C。嚴選頂尖生物技術培植的綠藻，透過專業綠藻體破壁技術，完整保留營養素，讓大眾多一種更輕盈更好喝的補氣選擇，遠離疲勞感。除此之外，實驗室也透過營養調控與新技術，使綠藻的應用性更多樣化發展多營養補充食品。另一款受到年輕族群喜愛的全新綠藻薑黃機能飲品「薑薑豪飲」，也通過國人對食安保證與產品信賴的潔淨標章；同樣是植物配方的「薑薑豪飲」加入綠藻精、薑黃、專利胡椒鹼等，能夠在盡情吃喝時，幫助代謝減少負擔，維持最佳精神狀態。隨著年末聚餐應酬機會多，除了兩款綠藻產品能幫助身體活力與減少身體負擔外，新東陽樂活式同步推出兩款獲得Clean Label慈悅潔淨標章的益生菌，並列為「應酬四大天王」。益生菌從製造到包裝都採用頂規技術，來增加益生菌的功效性及穩定性。「強健賦活益生菌」因應天氣多變化的敏感體質，採用專利益生菌株來幫助全家人打造保護力。而另一款「纖美速酵益生菌」，則加入了台美雙專利並獲得美國FDA安全食品GRAS認證的TWK10益生菌，號稱為「隱形健身教練」。電商市場雙11大戰即將開打，眾多品牌紛紛祭出雙11優惠。新東陽「新樂激」所推出的應酬四大天王產品，堪稱為聚餐神隊友，也趁著此波打出最低七折優惠方案，讓消費者從內到外保養自己、大吃大喝之餘仍能保持好狀態。此時搶購保健品正是好時機，新東陽期許消費者能擁有更營養多元、愛護地球的保健新選擇，陪伴大家一起打造環保新「食」尚、身心靈都健康。