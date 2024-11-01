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桃園捷運工程進度穩定邁進，軌道經濟逐步成形，其中又以桃園機場捷運開發最早，通車逾7年，2023年總運量預計目標2736萬餘人次，實際執行3292萬餘人次，達成率120.34％，隨捷運工程逐步推展，沿線車站周邊房市也隨之加溫，例如近幾年雙北買盤湧入的青埔，在公共建設、大型商場加持下，單價位居六大重劃區之冠。而「青埔下一站」的A20興南重劃區，則以其相對親民的價格、軌道經濟優勢，吸引大量中壢青埔外溢買盤，被市場認為是未來桃捷沿線的大黑馬。位處青埔與中壢間的A20興南重劃區，向北一站即青埔，近享華泰名品城、IKEA等商城購物需求；往南一站抵達中壢，舊市區商圈滿足日常吃喝採買，生活機能相當便利，此外，預計2025年底完工的國道一號中豐交流道，未來可直上國道，快速往返台北，在青埔價格居高不下、中壢新案量供給不足的情況下，吸引不少兩地客群移入。A20興南重劃區內享有8座生態公園，更有高達46%的住宅區，卻僅有8.91%車站及商業用地，最精華的區塊圍繞A20興南站四週。而在車站西側、臨老街溪水岸綠地的社區，因為既有鄰近捷運優勢，同時享有大尺度景觀，成為當前興南重劃區最引人注目的熱門產品，近期區內的熱門焦點，當屬離A20興南站僅200米、下樓即有河濱公園的「鴻廣川湛」。鴻廣川湛位於興南重劃區核心，散步200米就是A20興南站，同時近擁捷運機能與老街溪水岸綠帶，是重劃區珍稀的黃金地段。1,339坪大基地，人行道及建築物退縮高達14米，保留高綠覆親綠的大尺度公共空間。主力房型規劃24~36坪、2~3房，採高坪效設計，並規劃全齡化公設，為住戶營造多元豐富的生活情境。「上一站青埔、下一站中壢」的地利優勢，加上捷運 X 河濱公園的雙重地段價值，對於首購族與首換族而言，鴻廣川湛均為兼具居住品質與生活品味的優質首選。