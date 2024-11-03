塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（11月3日至11月9日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常。
這周事情很容易變調，看來有機會的事可能都半途腰斬。工作上有變化、意外；感情上小心感情生變。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周小心關係破裂，也有拆夥、解約的可能，或是事情不穩定。工作上可能談好的事情沒了；感情上你正在談的對象可能會沒了。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周狀況不樂觀，不是很好過，但困難中有一線機會，你會努力爭取。工作上有機會，需要多點力氣；感情上陷入苦戀，需要努力一段時間。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周狀態不佳，尤其是對方給了承諾又沒兌現，或是看似有機會但機會又溜走。工作上別太鑽牛角尖，得失心太重；感情上有人追，但有可能讓你失望。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面有可能一直過不去，感覺有點霉運，但是現在的狀況還是一樣不是非常順，你會有點不抱希望。工作上行動力十足，還是有點懶懶的；感情上你會有點懶散，覺得現在這樣很好，又有點積極找對象，你的桃花是還有其他對象，但又對你有點意思，抱點希望。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面是桃花王，有桃花也有人暗戀。工作上狀態極佳，另外容易被看見，被注意，有小人也無妨，有可能是跟你合作不成；感情上若是你的對象負氣劈腿的話，你的感情生活也是很精彩。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這感情方面看似非常有機會，對方還有其他機會在考慮，小心你的對象被攔截。工作上對方還有其他人選；感情上小心沒機會，或對方跑了。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方沒有動靜，但其實是很喜歡你，對方比較被動。工作上有被相中的機會，但還沒有行動，你會覺得沒機會；感情上戀情有點不順，另外有人對你一見鍾情，很心動。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有談三角戀的跡象，要多注意。工作上狀態極佳，積極；感情上這段戀情是段三角戀喔。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有好運，也要提防意外、災難、變數。工作上有貴人，或人家對你很好，也要當心小人、意外多；感情上有突然分開的可能，也有人追的跡象。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周狀況穩，瑣事多你會比較不開心。工作上小問題多；感情上目前沒有桃花靠近。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周非常忙碌，但當炮灰的機率不小。工作上要特別注意，小心被轟；感情上非常有行動力，要避免太焦慮。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、日常。
這周事情很容易變調，看來有機會的事可能都半途腰斬。工作上有變化、意外；感情上小心感情生變。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周小心關係破裂，也有拆夥、解約的可能，或是事情不穩定。工作上可能談好的事情沒了；感情上你正在談的對象可能會沒了。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周狀況不樂觀，不是很好過，但困難中有一線機會，你會努力爭取。工作上有機會，需要多點力氣；感情上陷入苦戀，需要努力一段時間。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周狀態不佳，尤其是對方給了承諾又沒兌現，或是看似有機會但機會又溜走。工作上別太鑽牛角尖，得失心太重；感情上有人追，但有可能讓你失望。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面有可能一直過不去，感覺有點霉運，但是現在的狀況還是一樣不是非常順，你會有點不抱希望。工作上行動力十足，還是有點懶懶的；感情上你會有點懶散，覺得現在這樣很好，又有點積極找對象，你的桃花是還有其他對象，但又對你有點意思，抱點希望。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面是桃花王，有桃花也有人暗戀。工作上狀態極佳，另外容易被看見，被注意，有小人也無妨，有可能是跟你合作不成；感情上若是你的對象負氣劈腿的話，你的感情生活也是很精彩。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這感情方面看似非常有機會，對方還有其他機會在考慮，小心你的對象被攔截。工作上對方還有其他人選；感情上小心沒機會，或對方跑了。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方沒有動靜，但其實是很喜歡你，對方比較被動。工作上有被相中的機會，但還沒有行動，你會覺得沒機會；感情上戀情有點不順，另外有人對你一見鍾情，很心動。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有談三角戀的跡象，要多注意。工作上狀態極佳，積極；感情上這段戀情是段三角戀喔。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有好運，也要提防意外、災難、變數。工作上有貴人，或人家對你很好，也要當心小人、意外多；感情上有突然分開的可能，也有人追的跡象。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周狀況穩，瑣事多你會比較不開心。工作上小問題多；感情上目前沒有桃花靠近。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周非常忙碌，但當炮灰的機率不小。工作上要特別注意，小心被轟；感情上非常有行動力，要避免太焦慮。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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