我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傑佛瑞坦言在拍攝完漢堡廣告後，至今都沒再吃過同口味的漢堡。（圖／光意娛樂提供）

曾有過手遊、便利商店、房仲到食物等廣告拍攝經驗的美食旅遊YouTuber傑佛瑞，日前透露自己過去曾拍過漢堡廣告，當時他特別去研究了相關的廣告都怎麼呈現，東西要怎麼吃、怎麼咬、如何做表情等都仔細揣摩，沒想到30秒的廣告，竟在片場拍了8個多小時，「我當時一連串吃了40個漢堡。」不只如此，傑佛瑞更透露，曾為了一則手遊廣告，反覆拍了超多次：「結果廣告出來，我的臉直接被擋掉一大半幾乎看不到。」傑佛瑞透露自己首次拍廣告的經驗，當時是一支手遊廣告，當時導演希望傑佛瑞展現一個非常燦爛的微笑，但當時還只是個素人的他，很難自然又燦爛的不停對鏡頭笑：「那個特寫拍了很多次，我真的笑了超久，臉很嘴角都酸到僵到不行。結果廣告出來，我的臉直接被擋掉一大半幾乎看不到。」傑佛瑞感嘆當時他在該則廣告中的出場時間只有短短一秒鐘，甚至都還來不及看清楚長相。後續傑佛瑞也為拍廣告做了很多準備功課，研究相關的廣告都怎麼呈現，東西要怎麼吃、怎麼咬、如何做表情等都仔細揣摩，他也曾在一次多人廣告拍攝中，看到其他演員們使出渾身解數，做出各種浮誇的表情跟反應，就為爭取能自己的滿版特寫畫面，令他印象深刻。但讓傑佛瑞最難忘的是一次漢堡廣告的經驗，他表示因為漢堡的麵包、菜等食材會出水軟掉，所以現場每拍完1次才會再重作1個，就這樣反覆循環：「那支30秒的廣告拍了8個多小時，我當時一連串吃了40個漢堡，拍完之後總覺得那味道還一直留在我的嘴巴裡，後來再也沒吃過這口味的漢堡了。」