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在競爭激烈的保險市場中，如何創新地吸引潛在合作夥伴與客戶，始終是業務推動的關鍵課題。近期，全球人壽推出一項名為「魔幻幕府」的全新事業說明會活動，突破傳統說明會框架，以互動性與趣味性兼備的遊戲形式打造沉浸式體驗，帶領參與者深入了解保險事業的精髓。在「魔幻幕府」中，參加者不再是台下的聽眾，而是成為故事的主角，透過比大小、畫圖搶答、解數學、狼人殺等遊戲的層層關卡，解鎖隱藏在保險世界中的寶藏，互動式體驗讓參加者以輕鬆愉快的方式，直觀地感受到保險行業的核心價值與成長潛力。全球人壽業務策略規劃處副總高安玲表示：「我們相信，與其用一堆數據和理論說服人，不如讓大家親身體驗保險事業的魅力。」她進一步解釋，「魔幻幕府」的「幕府」一詞源自英文單詞「move」的諧音，旨在激勵來賓「動起來」，通過遊戲互動與業務同仁產生連結，快速暖場，並在分組競賽中建立團隊情感。「魔幻幕府」不僅是一場說明會，更是一場沉浸式體驗。多位來賓在活動後表示，整個遊戲過程中完全沒有感受到壓力，非常投入其中，甚至忘記了這是一場保險事業說明會。本來猶豫是否要參加活動的他們，慶幸自己做了正確的決定，認為這樣的互動體驗大大超出了預期。高安玲表示：「我們希望藉由『魔幻幕府』，打破以往說明會給人的沉悶印象，讓更多人了解保險不僅是一份工作，更是一個創業的機會。我們相信，這種全新的互動形式能夠增強參與者對事業的認同感，並激發他們投身保險行業的熱情。」「魔幻幕府」自推出以來，已在多場活動中取得顯著成效，吸引了來自各地的潛在夥伴與客戶。未來，全球人壽將持續優化這一創新模式，讓更多人感受到保險行業的無限可能。全球人壽的業務制度充滿創業家精神，無論人力組織或通路發展，都展現積極向上的決心。今年是全球人壽30周年重要里程碑，未來將持續以「因為愛 責任在」品牌理念，為客戶和合作夥伴提供更多元且具吸引力的互動體驗，並持續引領保險行業的變革。為所有保戶提供更創新、優質的保險商品與服務，攜手厚植企業永續發展的力量。