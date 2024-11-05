近年泰國和馬來西亞一直是東南亞最受歡迎的旅遊目的地，其中2024 年馬來西亞的國際旅客總人數將達 2700 萬，已接近疫情前的水平，略多於泰國的國際旅客2500萬人，兩國在東南亞的旅遊上均獲得很高青睞。
台人到馬來西亞旅遊會發現對比台灣，大馬當地的飯店、旅館性價比很高，品質高、價格優惠。在台北市五星級酒店價格從新台幣 6-7000 元起，地點及品牌好的甚至都是每晚房價破萬元以上，非常高貴。而在大馬首都吉隆坡市中心，五星級酒店品質不輸台北，價格僅需新台幣 3-5000 元。因為旅客數量多，這幾年馬來西亞也興起許多短租公寓Air Bnb的商業型態。很多腦筋動得快的屋主將位在旅遊商業中心的房屋改成短租式公寓，二房、三房的選擇，提供本國及國際旅客更多元化的住宿選擇，也有業者專門為了服務短租的房東及租客提供統一的長短租管理，一方面大大提高了房租收益，也讓旅遊及商務的旅客多了更多的選擇。
大馬成功集團(Berjaya group)作為馬來西亞的知名上市企業集團，不僅有馬來西亞-統一集團的稱號(旗下擁有7-11及星巴克連鎖咖啡)，也是大馬十大建商之一，曾經操刀建設麗池卡爾頓飯店及住宅( Ritz-Carlton)，也打造大型造鎮及知名商場 Berjaya Times Square，是目前當地擁有最多土地的開發商。本次成功集團在吉隆坡最精華中心地段推出新建案“吉隆坡時代寓所TIMES SQUARE 2”，地點位於武吉免登，是馬來西亞最繁華的商業和娛樂區，周圍擁有眾多購物中心、高級飯店和米其林餐廳，吸引大量遊客和在地居民。該項目的開發旨在滿足快速增長的都市生活需求，並提供現代化的便利設施，促進社區互動，非常適合希望進行短期或長期租屋投資的投資者。受訪時開發商認為吉隆坡時代寓所TIMES SQUARE 2 的年租金回報率可輕鬆達到8%，對於建案的發展高度具有信心，絕對是市中心金三角一帶近年來最好的項目。
該建案即將於在 2024 年 11 月 9 日和 10 日在台北由台灣公司-臺馬國際地產合作舉辦全台首發會。有興趣瞭解大馬房產或對海外投資的人，可以搜尋臺馬國際地產官網或FB粉絲頁，可以得到最新的活動報名資訊。
有關 吉隆坡時代寓所TIMES SQUARE 2 全台首發會有關資訊請點此瀏覽，或電話聯絡臺馬國際地產 (02) 77461928
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