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第15屆中華民國全國飛鏢公開賽將於本週五（8）日在台北體育館隆重登場，吸引了包括韓國、泰國、新加坡、蒙古、印度、香港及馬來西亞等10餘國代表隊前來參賽。這場睽違5年的飛鏢盛會預計吸引逾1500名國內外選手參與，成為本年度台灣最具規模的單項運動國際賽事之一。今年的賽事亮點不僅僅在於激烈的國際競爭，現場還將展示全球最新型的飛鏢機「Phoenix X」。這款飛鏢機搭載先進的全螢幕機身與立體環繞音效，配備防爆強化玻璃液晶螢幕，讓參賽者享有逼真的視覺與聽覺體驗。Phoenix X更內建多項高科技功能，包括人臉辨識登入、多人即時連線對戰、多鏡頭監控錄影系統等，並引入了擬真釣魚與拳擊遊戲等娛樂模式，吸引不少選手與民眾期待。主辦單位中華民國競技飛鏢總會於11月3日至11月6日成功舉辦第20屆WDF亞洲太平洋盃國際錦標賽，歷史性地將這項重要賽事帶到台灣。隨著本週全國公開賽的回歸，主辦方期待透過最新型的「Phoenix X」，讓更多人接觸並了解飛鏢運動的國際發展趨勢。