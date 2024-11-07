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▲呂秋遠說，川普為總統也是商人，對中國大陸而言，可以預見台灣會成為交易籌碼。（圖／美聯社）

▲川普（中）確定當選下任美國總統，左為他的太太梅蘭妮亞，右為身高200公分的18歲小兒子巴倫。（圖／美聯社）

美國共和黨總統候選人川普台灣時間昨（6）日下午確定打敗對手賀錦麗，重返白宮執政，由於他先前對台灣兩岸議題的發言、舉止看似不友善，讓不少人擔心國家會被川普為自身利益而犧牲，對此，律師呂秋遠坦言，無法避免此種情形發生，但也提出應對之道，「好的交易籌碼，就是讓美國捨不得交換。」呂秋遠發文談美國總統大選結果，點出部分國人憂心川普未來會把台灣當作和大陸談判的籌碼，真的要向台灣收保護費才會予以軍援，呂秋遠直言：「欸！川普是選台灣總統嗎？為什麼他要以台灣為重？當然是以美國利益為主，不是嗎？」認為美國的利益就是要跟中國打好交道，但也不容許亞洲現有的秩序被破壞，因為會威脅到美國。至於台灣人需不需要擔心川普跟台灣索取保護費，呂秋遠列出10大點分享自身看法，指出川普是商人出身，因此對於主要對手中國而言，可以預見台灣會成為交易籌碼，「在中美兩國的利益衝突裡，我們的國力本來就沒有能力擔任第三者，我們只能讓自己越來越好，好到讓遺憾無法打擾，不是嗎？」呂秋遠進一步說明，「好的交易籌碼，就是讓美國捨不得交換。如果我們有持續的民主自由，可以讓美國不敢背叛台灣，因為背叛台灣就會傷害美國利益；如果我們有豐沛的經濟實力，有台積電可以提供全世界最好的半導體；如果我們有地緣政治下的地利之便，不要讓台灣海峽變成中國的私領域，我們就是好的籌碼，也可以讓美國願意保護我們遠離侵略。」此外，呂秋遠也覺得保護費的說法很粗俗，「但是多買點武器、多承擔一些經費，這是住在惡鄰居旁邊的必要代價，講難聽點，警察也是要付費的，只是從納稅的稅金支出而已，不是嗎？」最後，呂秋遠道破現實面：「台灣有這樣的立法院，拒絕審議各種人事案、阻擋總預算審議、三分鐘通過財政收支劃分法審議、通過的政治法案幾乎都違憲。其實，誰當選美國總統，或許對台灣來說，都是一樣的。」1.美國利益優先，是兩黨候選人共同的想法，只是民主黨比較重視與歐洲協商，川普喜歡獨斷獨行。往後最頭痛的國家，應該是歐洲盟邦，又得要與不可預期的對象打交道了。2.就像到了遊樂園，喜歡旋轉木馬的遊戲，會支持賀錦麗，但是喜歡雲霄飛車的人，就會支持川普。未來四年，我們準備搭乘雲霄飛車了，請繫好安全帶，緊握扶手、站穩踏階，不要在川普不允許的範圍內奔跑。3.但是，既定的共和黨政策，還是可以預測的，例如反墮胎、反移民、反氣候變遷、反社會福利等等的傳統共和黨思維，應該會持續下去。4.這次的差距明顯，共和黨也重新奪回參議院多數，往後四年，應該會是衝撞傳統國際政治秩序的新開始。5.川普是商人，即使當了總統，他還是商人，所以對於中國這個主要對手而言，台灣會成為交易籌碼，這是可以預見的。6.聽到交易籌碼，很多人就會生氣，畢竟是喪失主體性。可是各位，在中美兩國的利益衝突裡，我們的國力本來就沒有能力擔任第三者，我們只能讓自己越來越好，好到讓遺憾無法打擾，不是嗎？7.好的交易籌碼，就是讓美國捨不得交換。如果我們有持續的民主自由，可以讓美國不敢背叛台灣，因為背叛台灣就會傷害美國利益；如果我們有豐沛的經濟實力，有台積電可以提供全世界最好的半導體；如果我們有地緣政治下的地利之便，不要讓台灣海峽變成中國的私領域，我們就是好的籌碼，也可以讓美國願意保護我們遠離侵略。8.現在許多美國人的腦袋裡，就是滿腦子憤世嫉俗，所以川普才能以這樣的差距獲勝。他們覺得為了這個世界伸張正義，一點好處也沒有，反而要到處駐軍，付出龐大的軍費。你要是這個國家的公民，應該也會覺得國家付出這種錢，號稱維護正義，我自己卻過不好，太沒意義了吧？9.保護費確實是很粗俗的說法，但是多買點武器、多承擔一些經費，這是住在惡鄰居旁邊的必要代價，講難聽點，警察也是要付費的，只是從納稅的稅金支出而已，不是嗎？10.最後，台灣有這樣的立法院，拒絕審議各種人事案、阻擋總預算審議、三分鐘通過財政收支劃分法審議、通過的政治法案幾乎都違憲。其實，誰當選美國總統，或許對台灣來說，都是一樣的。