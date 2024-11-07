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為協助企業善用AI技術提升產業競爭優勢，財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）於今（7）日舉辦2024 STI TECH DAY，並首次發表「2025十大AI關鍵技術與趨勢」，預測邊緣AI (Edge AI)、數位孿生（Digital Twins）、人工智慧代理人（AI Agent）、虛假訊息檢測（Disinformation Checking）、企業大型語言模型(Enterprise LLM)等十大AI關鍵技術，技術預測是科技管理中相當重要的一個領域，因此資策會軟體院以國內角度，銜接世界並落地化需求，結合資策會MIC，發布了屬於台灣的「十大AI關鍵技術與趨勢」，例如先進AI在工業自動化、智慧城市、智慧移動、智慧醫療等行業中展現出巨大的應用潛力，智慧城市中AI可以實現即時交通管理與環境監測，提升城市運作效率。資策會軟體院舉辦2024 STI TECH DAY，邀請中華電信研究院前瞻科技研究所汪世昌所長、日本電氣通信大學曾我部東馬教授、Open Data聯盟鄧東波副會長、Vpon 威朋大數據集團劉又瑜台灣區總經理等20位產官學研重量級專家針對AI數據交換、生成式AI，以及前瞻學研網絡如何影響產業發展進行探討，吸引超過250位產官學研各領域菁英報名參與。數位發展部數位產業署巫建恒科長致詞時指出，數位產業署的宗旨是協助臺灣各行各業因應數位經濟時代所帶來的挑戰與機會，並為台灣產業的未來發展提供數位服務與轉型創新，而AI應用絕對是近年產業數位轉型的重中之重。數位產業署透過推動AI人才培育、AI技術深耕、AI產業發展及AI評測與驗證等四大面向，藉由AI的導入大幅提高產業營運效能、降低成本，帶動產業創新。透過與資策會合作促進政府、民間、部會數據互通互連，並以生成式AI支援資服軟體產業，推動各行各業加速生態系轉型。資策會MIC王義智 主任也提到，依據CB Insights資料，全球生成式AI投資金額在2023年創下歷史新高，達到204億美元；此外依據創投紅杉資本預測生成式AI成熟的時間點，AI要趕上人類創作內容的能力，預計會落在2030年左右，屆時，受衝擊的領域將從目前的文本，轉換成影視、設計等內容。其中資策會觀察企業發展AI之關鍵課題：數位風險管理；在總體環境的多方面影響下，企業發展生成式AI將衍伸三大需求議題，包含垂直應用資料隱私保護、改善大型語言模型幻覺以及模型客製化方案評估。資策會軟體院蒙以亨院長也提到，在全球數位化迅速發展的脈絡下，完善的跨國數據交換機制將大幅促進台灣軟體產業的國際發展，透過公私部門的可信任數據交換，可加速創新應用發展與生成式AI的巨量訓練數據需求。軟體院身負趨勢觀測、先進研發、技術策進三大任務，建立前瞻學研網絡，掌握前瞻技術發展趨勢，也發行STAR軟體技術年報，與學研單位共創技術主題合作，持續以第三方服務串聯企業與學研單位合作，協助企業建立生態系。