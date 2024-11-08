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▲趙家沂於是成立松谷農園Facebook粉絲專頁，隔年尼伯特颱風重創台東，但也意外成為農園網路銷售的開端。（圖／電農提供）

▲趙家沂帶入品牌經營的概念，陳國賢貫徹做好產品的初衷，他們攜手帶領松谷農園邁入永續經營的下一階段。（圖／電農提供）

「年輕時愛玩，晚上出門到半夜2點多才回家，我爸起床看到我說：『我們3點再出發去授粉就好，你那麼早起來幹嘛？』，我嚇到不敢睡，很怕睡過頭！」台東「松谷農園」主人陳國賢笑著聊起高中時，即使凌晨３點要幫釋迦授粉的農忙時期，還是貪玩偷溜出門的回憶。高中讀電機科的他，畢業後北上，白天在堂哥的水電工程行當學徒，晚上到華夏工專讀夜校，在台北一待11年。2007年，他透過網路交友認識趙家沂，同為台東人的他們很聊得來，但他不願長期遠距，23歲的趙家沂便為愛北上生活，原本在家中烘焙食品廠工作的她，到台北的85度C蛋糕烘焙店上班。「台北買房實在不易，爸媽年紀也大了。」，兩人交往6年想成家，思考眾多因素，決定一起搬回台東。「希望你們夫妻同心，一起經營，成功機率就高。」，陳國賢的父親傳授他從農的要訣，他也積極跟趙家沂溝通。2013年兩人結婚，也決定一起務農，「台北的經歷對我們有很大的幫助。」，陳國賢運用水電專業，農園裡的水電工程全都自己搞定，趙家沂則善用店裡學到的財務管理、客服技巧及SOP流程，「我們朝向經營者的角色。」，她從過往經驗反思農園未來方向，期望經營出不同以往的農園。首先是申請產銷履歷認證，「他一開始不太想做，覺得很麻煩。」趙家沂剛說完，陳國賢接著回應：「她一直跟我說，這是未來必備，一定要做。我就想，如果要做，就3甲地全都做。」，他認為這是對消費者負責任的態度，所以即使費用可觀，還是決定投入，也順利獲得產銷履歷認證標章。「農業是良心事業，什麼時候做什麼事，不該做什麼事。」陳國賢一語道出他從農的心法，「我不強採果，不因價格好，熟度不到就提早採。」，他期許將農園管理好，維持品質穩定，讓消費者安心食用是第一要務。「那時洛神花外銷價格好，阿姨建議我們在釋迦樹中間種洛神花，後來一堆人種，滯銷了，我試著放FB賣。」，趙家沂於是成立松谷農園Facebook粉絲專頁，隔年尼伯特颱風重創台東，洛神花樹倒的倒、淹的淹，便收掉洛神花，專心種植釋迦，但也意外成為農園網路銷售的開端。趙家沂為累積「青年農民農業經營準備金」的上課時數，在農民學院搜尋課程時，意外發現農業部的「電農培訓及輔導專案管理計畫」，不僅可累積時數，還可跟其他網路銷售的農友交流，立刻報名參加。「上了課才知道如何寫出好文案，或利用AI寫FB貼文和企畫書。」，她說到自己從中學到許多網路銷售技巧，也聊到上課前曾思考是否要做二級加工，「老師說，不要為了打造加工品而打造，而是有剩餘才來做加工。」，講師的引導，讓她突破思考疆界，反思並專注於農園現階段最需要的事務。「以前覺得電商平台都在剝削果農，現在認識許多平台，了解到是要自己去篩選適合的平台。」，她聊到最喜歡的媒合會，透過與各平台溝通，了解平台特色、抽潤比例及合作型態等，也談起去年跟「高雄首選」合作，不只上架流程順暢，對方還提供廣播採訪等宣傳露出，讓她覺得平台很用心。「原本只是去了解如何做廣告曝光，沒想到銷售量上升2~3成。」趙家沂對課後的銷售成長有些驚訝，「網友的忠誠度很高，也是最直接的，看到我們的東西有缺點，我們可以直接修正。」，透過消費者回饋，讓他們年年前進，「我用我的紙箱，代表我對我的產品負責，你有問題，就來找我。」，她自信說著，也代表對松谷農園的品質保證。「松，取松木長青的長壽之意，谷，代表農園落腳在山谷。」，她談起松谷農園名稱的由來。2024年，她更以子品牌概念推出「釋出籽初」，專注發展「大目釋迦」品種，「初，是提醒我們莫忘做好產品的初衷。」，趙家沂帶入品牌經營的概念，陳國賢貫徹做好產品的初衷，他們攜手帶領松谷農園邁入永續經營的下一階段。