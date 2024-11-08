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▲苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫，今年邁入第三年，為鼓勵青年激盪創新好點子而辦。（圖／苗栗縣府提供）

▲苗栗農村青年好點子行動計畫6人獲獎，黃國忠摘金獨得獎金10萬元。（圖／苗栗縣府提供）

苗栗縣政府與農業部農村發展暨水土保持署，共同主辦苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫，8日頒獎表揚6位優秀青年，其中獲得金獎的黃國忠獨得獎金10萬元，由苗栗縣府秘書長陳斌山親自主持，肯定青年投入農村創意，為農村開創新價值，打造苗栗農村青亮點。邁入第三年的苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫，以鼓勵青年發掘農村問題為主題辦理提案競賽，今年徵件總數達30件，經過嚴格審查遴選出6名優秀獲獎青年，今天頒發獎金鼓勵，分別為金獎1名，獎勵金10萬元，銀獎2名獎勵金各7萬元，銅獎3名獎勵金各5萬元。今年獲獎的6名優秀青年如下：金獎黃國忠、銀獎阮金偉與陳春廷、銅獎是郭秩均、林漢騏與布耶特嘎義。六人的提供案除深刻切合主題外，也極具創意，內容包含翻轉客家酸柑茶的老派大顆印象、或以韓式飯捲帶入傳統客家食材，改良開發出「客家風味壽司捲」，打造出屬於苗栗客家風味美食。此外，為了讓孩子能使用更安全的產品，開發蜂蠟筆供學齡前幼童使用，蜂蠟筆本身不含石蠟，材料天然，因此安全性相對較高，媒合本縣聯合大學熊子扉老師、及中興大學張義勝老師協助輔導，未來也有機會與學校進行USR計畫合作，發揮實質影響力。陳斌山期望透過農村青年的力量與創意，帶動農村產業不一樣的發展，提供消費者對農業更多元的想像。陳斌山表示，縣府將持續透過公部門資源合作，媒合企業資源為苗栗的農村青年人搭建舞台。今年度與全台唯一有機加工認證、HALAL(清真)、 ISO22000等五大認證的代工廠佳麗果物合作；佳麗果物嚴選台灣各地優質農場、水果、蔬菜、花草等，從厚薄、大小、形狀都經過設計，產品被喻為是「臺灣果乾界LV」！期望將苗栗的農產品透過加工品研發，或調整加工原料及流程，以提升產品附加價值，讓青年創意進入農村，提升青年回流意願，為地方注入更多生力軍與希望。