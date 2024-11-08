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隨著房價高漲，越來越多的小資族和小家庭選擇以小宅作為他們的首個安身之所。當繳完頭期款後，面對裝潢與家具的額外開銷，如何在有限預算內打造一個兼具美感與實用的家，成為了新的課題。知名家具品牌GAGU名稱源於台語的「家具」擁有40年以上家具經驗，提供沙發五年、床墊十年保固，更針對小空間，為小資族群、新青安族群從室內設計、系統空間規劃到家具選購，提供一條龍式服務，全方位協助年輕人在預算內打造理想的家。GAGU的家具不僅功能性強，設計感十足，還融合了高品質的理念，讓每個家都能在簡約中展現品味。GAGU堅信，家具不僅是單純的產品，更是一個蘊含溫暖與故事的陪伴者。也要求自己做出來的家具一定要有溫度。GAGU品牌年度形象影片中，也進一步表達了這樣的價值觀：家中的每個角落都有故事，每件家具都見證了家庭成員之間的互動與生活態度。無論是寶寶第一次說話的驚喜，爸爸升職的欣喜，還是媽媽精心烹調的飯香，這些看似平凡的時光，都在家具的陪伴下變得格外珍貴。家具不只是簡單的物品，而是陪伴著家庭成長、承載著記憶的「家人」。透過「家，是永遠的避風港」這樣一個年度主題，呼籲每一個家庭不論大小，都應該擁有溫馨、舒適且充滿故事及活力的家。這不僅是對商品的堅持，更是品牌對生活態度的詮釋。GAGU為小資族和小家庭提供的不僅是高品質的家具和設計服務，更是一種美好居家的實現方式。無論是剛踏上成家之路的年輕人，還是為生活而奮鬥的小家庭，GAGU都能透過多樣化的選擇和貼心的服務，助他們輕鬆成家，將家打造成為承載幸福與回憶的「避風港」。