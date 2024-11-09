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▲王燦（左）和蘇晏霈（右）在《超級冰冰Show》中合唱。（圖／民視提供）

▲陽帆在蘇晏霈唱歌時假裝哭泣，逗笑大家。（圖／民視提供）

《超級冰冰Show》最新一集中，白冰冰邀請到八點檔一線小生王燦和當家花旦蘇晏霈登場，兩位演員平時活躍於戲劇，這次走上舞台挑戰歌唱，讓粉絲相當驚喜。蘇晏霈爆料王燦曾經取笑她的歌聲「趕人」，對於要開口演唱感到有些緊張，但在大家的鼓勵下還是勇敢挑戰，另一位主持人陽帆還在她唱歌時突然眼泛淚光，逗得現場笑聲不斷。王燦和蘇晏霈合唱《姻緣天注定》時，蘇晏霈一邊唱一邊忍不住笑場，害羞地說自己從接到通告就緊張得睡不著。白冰冰也開玩笑表示終於明白蘇晏霈為什麼那麼緊張，蘇晏霈還爆料王燦曾說她的歌聲「感人」，以為被稱讚她還很驚訝，結果竟然是說讓人想趕快離開的「感人」。在節目第二段，白冰冰難得遇到八點檔演員到場，便cue蘇晏霈挑戰清唱慢歌，已經緊張到不行的蘇晏霈，培養好情緒正要開口，一旁的陽帆冷不防問：「一定要這麼堅持嗎？」，讓大家笑歪！最後蘇晏霈開金口清唱《新不了情》，唱到一半陽帆又突然眼眶含淚看著鏡頭，引得她忍不住笑場，場面既溫馨又歡樂。她坦言這是她第一次在歌唱舞台上清唱，但也因這份勇氣而博得滿堂彩，讓觀眾見識到她戲劇以外的真性情。蘇晏霈坦言從未想過自己會在歌唱節目上演出，是一次很特別的經歷，現場笑聲不斷，蘇晏霈也因為真誠和可愛的表現獲得觀眾滿滿的掌聲和讚賞。