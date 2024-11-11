2024 年世界棒球 12 強賽的戰火即將點燃，全台球迷的熱情也跟著沸騰起來！大魯閣集團為了讓球迷朋友們不只在場內感受比賽的刺激，場外也能享受豐富多元的娛樂體驗，特別推出一系列精彩的應援活動和週年慶優惠，要讓大家嗨翻天！
大魯閣棒壘球打擊場在賽事期間將化身為球迷的最佳應援基地，推出期間限定的「應援派對」。現場提供高品質的賽事轉播，並歡迎球迷攜帶外食來館，多人線上提前預約桌席，場館將提供披薩代訂服務，並加碼贈免費啤酒，讓你與親朋好友一起為中華隊熱血應援！賽事結束後，若你想釋放激情，場內還能立即體驗揮棒打擊的快感，為球迷帶來獨一無二的沉浸式觀賽體驗。
除了熱鬧的應援派對，大魯閣更加碼推出線上「冠軍預測」活動，只要到大魯閣 APP 首頁、或至大魯閣集團旗下各營業場所（棒壘球、保齡球、卡丁車、Roller186 滑輪場、福湯岩盤浴、遊戲愛樂園）填寫線上問卷即可參加，一起預測本屆12強賽事冠軍，有機會獲得高達 10,000 元 的大魯閣玩樂金！
大魯閣集團週年慶也同步開跑，旗下各個場館都祭出超值優惠回饋活動，Roller186 滑輪場推出週年慶狂歡活動，買一送一再送好友優惠，套票最低65折起，還有機會把限量潮流 T-shirt 帶回家。
福湯岩盤浴推出「雙福同享」特惠方案，會員 兩人同行，第二人享 7 折優惠。遊戲愛樂園週年慶，會員兩人同行一人半價。棒壘球與保齡球場館也推出限時回饋，消費滿額即可獲贈與中職聯名的Team Taiwan 台灣犬造型地墊，為熱愛運動的球迷帶來更多驚喜與收藏價值。
深耕台灣運動休閒娛樂產業多年的大魯閣集團，致力於打造一個讓消費者「從敢動開始，創造感動體驗」的運動王國，旗下擁有棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場、Roller186 滑輪場、福湯岩盤浴、遊戲愛樂園等多個知名品牌，提供多元豐富的運動和娛樂選擇。
2024世界棒球 12 強賽，大魯閣集團陪你一起熱血應援！ 這裡不只有精彩的賽事轉播和應援活動，還有多樣化的運動和娛樂體驗，加上超值優惠活動，讓你盡情享受運動的樂趣，創造美好回憶。 更多活動詳情與優惠資訊，快上大魯閣官方網站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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