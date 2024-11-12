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「臺南四百好味-臺南物產展」結合米其林風華桌宴在遠百竹北快閃壓軸登場，此次活動集結了近30家臺南精選的在地特色物產與美食名店，讓北部民眾無需南下便能體驗臺南的風味美食。今(2)日記者會特別邀請臺南米其林必比登推介餐廳的兩位主廚聯手打造「臺南400 米其林風華桌宴」，現場將呈現道地且精緻的「手路菜」，讓參加者深入體驗臺南獨具特色的辦桌文化。臺南市長黃偉哲指出，臺南素有「美食之都」的美譽，此次活動特別邀請米其林必比登推介餐廳「東香台菜海味料理」與「筑馨居」的兩位主廚聯袂獻藝，為大家帶來最正宗的臺南辦桌風味。此外，8月米其林指南公布了最新入選餐廳名單，臺南今年共有31 家必比登推介、28家入選餐廳，共59家美食店家獲得肯定，從飄香數十年的小吃名店、經典台菜餐廳、異國美食，到融合不同料理形式呈現的創新風味，展現台南在地多元飲食風貌。黃市長也熱情邀請北部的朋友前來臺南，跟隨米其林指南的腳步，品味最道地的臺南美食。此次活動由臺南市政府經濟發展局攜手「臺南市文化觀光伴手禮產業發展協會」共同策劃，現場匯集了近30 家臺南美食物產、特色伴手禮及臺南農會的優質商品。活動場地更佈置了象徵府城文化的彩繪燈籠，並結合七樓古厝閩式風格設計，營造沉浸式的文化體驗，讓民眾身臨其境感受臺南深厚的文化底蘊。黃偉哲市長進一步表示，今年適逢臺南400，市府團隊籌備了「臺南購物節」、「臺南藝術節」等一系列精彩活動，今年「臺灣設計展」目前也正在臺南展出，接續還有「臺南400馬拉松挑戰賽」等活動將陸續登場，誠摯邀請各地民眾前來臺南，親身體驗這座城市多元豐富的文化魅力。「臺南物產展」快閃活動將持續至11月4日止，活動期間購物滿額可獲多重好禮，消費滿額還可參加抱枕DIY及祈福平安鹽袋DIY活動。此外，當日累計消費滿2000元，即可參加抽獎，有機會贏得iPad 10、生活小家電及臺南特色物產等豐富獎品。歡迎大家踴躍參加，共享這場豐盛的臺南美食與文化盛宴！