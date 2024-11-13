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▲喬治娜送醫搶救5天後仍不幸離世，遺體已在11月初空運回英國。（圖／jadeparfitt IG）

▲喬治娜登上許多知名雜誌，更以「倫敦牙縫女孩」的造型嶄露頭角。（圖／jadeparfitt IG）

英國超模喬治娜．庫珀（Georgina Cooper）今年6月才與丈夫奈傑爾結婚，10月兩人前往希臘科斯島旅遊，途中喬治娜因身體不適被送往當地醫院，但因病情嚴重，院方將她送上直升機去另一家醫療更完善的醫院進行治療，不料經過5天搶救後，喬治娜最後還是病逝於他鄉，享年46歲。回顧喬治娜的模特兒生涯，她在15歲時就曾出演天團邦喬飛（Bon Jovi）的MV，至此星路大開，直到前幾年因為育兒才逐漸淡出模特兒圈。根據外媒《每日郵報》報導，喬治娜原本與奈傑爾在希臘科斯島旅遊，途中感到身體不適緊急送往當地醫院，但由於情況嚴重，院方緊急派出直升機將她送到醫療更完善的克里特島接受進一步治療，不過喬治娜在加護病房搶救5天後仍不幸離世，遺體已在11月初空運回英國。喬治娜經紀人透露，喬治娜很喜歡希臘，出發前還一直表達自己對希臘的喜愛，沒想到最後卻病逝於他鄉。此外，雖然喬治娜在疫情期間曾因健康問題多次進出醫院，但她依舊樂觀，對未來不僅有所規劃還充滿期待，如今傳出噩耗，讓親朋好友悲痛不已，而針對有媒體稱喬治娜死因是腦出血，她的好友也出面否認傳言。回顧喬治娜的職業生涯，她13歲被經紀公司選中當模特兒，15歲曾拍攝過天團邦喬飛（Bon Jovi）的MV，至此星路大開，並以「倫敦牙縫女孩」的造型嶄露頭角，更登上《Vogue》、《The Face》等知名時尚雜誌的封面，但近年為了育兒才淡出模特兒圈。