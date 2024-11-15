蕭齊身高嚇到樂天金鷲學長們！身高197公分的蕭齊畢業於穀保家商，日前宣布加盟樂天金鷲球團球團，球團今（15）日特地在台北為他舉辦加盟記者會，樂天球團社長森井誠之都親自參加，展現重視。記者會上，蕭齊分享剛去到球隊時，不少學長都被他的身高所驚艷，另外，回憶起首次參加秋訓，最印象深刻的則是跑步訓練量，相當驚人。
身高嚇到一票學長 社長也證實罕見
記者會結束後，樂天球團社長森井誠之接受媒體訪問，談起延攬蕭齊的過程，「從蠻久以前就有注意這位選手，但是在今年春天開始，有球探報告，認為這位選手，絕對可以在日職活躍，所以進行了更認真的觀察。」
蕭齊身高197公分相當突出，森井誠之也表示：「這是樂天第一次有像這樣的選手，180公分以上的選手蠻多的，但是大家看到他也會說：『好高！』」而蕭齊本人則笑著說道：「剛去的時候，每個學長都嚇到，說好高。」
此外，對於首次參加日職球隊秋訓後的感想，蕭齊表示：「最震驚的地方，應該就是他們跑步的量，那些學長體能真的都很厲害，我剛好碰到他們最累的時候，他們還有為了我，減一點量。」
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記者會結束後，樂天球團社長森井誠之接受媒體訪問，談起延攬蕭齊的過程，「從蠻久以前就有注意這位選手，但是在今年春天開始，有球探報告，認為這位選手，絕對可以在日職活躍，所以進行了更認真的觀察。」
蕭齊身高197公分相當突出，森井誠之也表示：「這是樂天第一次有像這樣的選手，180公分以上的選手蠻多的，但是大家看到他也會說：『好高！』」而蕭齊本人則笑著說道：「剛去的時候，每個學長都嚇到，說好高。」
此外，對於首次參加日職球隊秋訓後的感想，蕭齊表示：「最震驚的地方，應該就是他們跑步的量，那些學長體能真的都很厲害，我剛好碰到他們最累的時候，他們還有為了我，減一點量。」