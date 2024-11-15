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▲穀保家商畢業的197公分「巨投」蕭齊，跟隨陳睦衡、黃錦豪等人踏上旅日之路，以育成合約加盟東北樂天金鷲。（圖／翻攝自東北樂天金鷲 X）

蕭齊身高嚇到樂天金鷲學長們！身高197公分的蕭齊畢業於穀保家商，日前宣布加盟樂天金鷲球團球團，球團今（15）日特地在台北為他舉辦加盟記者會，樂天球團社長森井誠之都親自參加，展現重視。記者會結束後，樂天球團社長森井誠之接受媒體訪問，談起延攬蕭齊的過程，「蕭齊身高197公分相當突出，森井誠之也表示：「」而蕭齊本人則笑著說道：「剛去的時候，每個學長都嚇到，說好高。」此外，